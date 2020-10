Donald Trump aurait qualifié le Dr Anthony Fauci d ‘«idiot», à la suite de la récente interview de 60 Minutes du Fauci dans laquelle le plus grand expert des maladies infectieuses du pays a rejeté les allégations de coronavirus faites par Trump. Selon le NY Times, Trump a fait des commentaires condescendants lors d’une conférence téléphonique du personnel. “Les gens sont fatigués de Covid”, s’est plaint Trump, ajoutant: “Les gens sont fatigués d’entendre Fauci et ces idiots, tous ces idiots qui se sont trompés.”

Trump a également déclaré que même si Fauci est un “gentil” gars, il le trouve également comme un “désastre”. “Il est ici depuis 500 ans”, a poursuivi Trump. «Chaque fois qu’il passe à la télévision, il y a toujours une bombe, mais il y a une bombe plus grosse si vous le tirez. Ce type est un désastre. Les commentaires présumés de Trump interviennent après la comparution de Fauci dimanche soir sur 60 Minutes, où le médecin déclare qu’il s’était inquiété pour la sécurité du président avant son diagnostic de coronavirus.

«J’avais peur qu’il ne tombe malade quand je l’ai vu dans une situation complètement précaire de surpeuplement, pas de séparation entre les gens et presque personne ne portant un masque», a déclaré Fauci. «Quand j’ai vu ça à la télé, j’ai dit:” Oh mon Dieu. Rien de bon ne peut sortir de ça, ça doit être un problème. ” Et puis bien sûr, cela s’est avéré être un événement de grande diffusion. “

En ce qui concerne le commentaire de Trump selon lequel Fauci, et d’autres, “se sont trompés” avec COVID-19, il se réfère peut-être à une interview de mars lorsque Fauci a déclaré qu’il ne pensait pas que le port de masques était une partie nécessaire de la bataille contre les coronavirus. Il a depuis changé de position, et il l’a abordé en s’expliquant. “Voyons si nous pouvions mettre cela au repos une fois pour toutes. Il est devenu clair que le tissu recouvrant des choses comme ça ici, et pas nécessairement un masque chirurgical ou un N95, des revêtements en tissu, fonctionnent.”

Fauci a poursuivi: “Désormais, les masques ne manquent plus. Deuxièmement, les méta-analyses montrent que, contrairement à ce que nous pensions, les masques fonctionnent vraiment pour prévenir l’infection.” Depuis de nombreux mois maintenant, Fauci soutient avec ferveur et ouvertement l’utilisation de masques pour aider à ralentir la propagation du COVID-19.