Lors d’un arrêt de campagne en Floride vendredi, le président Donald Trump a parlé de son hôtel de ville avec NBC News, qui a eu lieu la nuit précédente. En particulier, le président a eu des mots très choisis pour la présentatrice d’aujourd’hui Savannah Guthrie, qui a modéré l’événement de la mairie à Miami jeudi soir. Bien qu’il ne la désigne pas par son nom, il a dit à la foule qu’il avait affaire à quelqu’un qui était “fou” pendant l’événement, selon le Daily Mail. À la suite de la mairie, Trump a ouvertement critiqué Guthrie, qui l’a fortement pressé sur une variété de sujets, notamment ses tests COVID-19, ses impôts et son opposant politique, l’ancien vice-président Joe Biden.

Trump et Biden étaient initialement censés s’engager récemment dans le deuxième débat présidentiel. Cependant, après le COVID-19 positif de Trump et les différences entre les deux campagnes concernant un format virtuel, ils ont décidé d’emprunter des chemins séparés. Jeudi, Trump et Biden ont participé à des événements de la mairie pour NBC News et ABC News, respectivement. NBC a été critiquée à l’origine pour avoir programmé la mairie du président le même soir et à la même heure que celle de Biden. Même ainsi, beaucoup se sont mis à l’écoute pour voir Trump répondre à une multitude de questions des électeurs de Guthrie et de Floride. Après son passage à l’événement, le président n’avait rien de gentil à dire à propos de Guthrie, qui a maintenu la mairie sur la bonne voie en pressant Trump sur des questions sur lesquelles il était resté muet auparavant.

“Je me suis beaucoup amusé hier soir avec ça. C’était une belle soirée”, aurait déclaré le président. “J’ai passé une bonne soirée agréable car quelqu’un était devenu complètement fou hier soir. Je comprends que ça a très bien fonctionné hier soir, c’est comme ça que le mot est, je suppose. Une autre soirée au paradis, je l’appelle.” Guthrie n’était pas le seul journaliste avec lequel il a récemment eu des problèmes. Trump a expliqué qu’il n’était pas heureux que le présentateur de Good Morning America, George Stephanopoulos, qui dirigeait la mairie de Biden, n’ait pas interrogé l’ancien vice-président sur les e-mails de son fils Hunter à l’Ukraine. Il a ensuite répété une ligne d’attaque et réclamé de son avocat Rudy Giuliani au sujet de la famille de Biden.

“Je parie que Hunter est l’intermédiaire, comme un aspirateur. Il suit son père partout”, a affirmé Trump. “Quelle honte. C’est une famille criminelle. Tu veux savoir quelque chose? C’est une famille criminelle. Hunter Biden est un intermédiaire. Ces gens sont incroyables, ces intermédiaires. Hunter n’a pas gagné d’argent jusqu’à ce que son père devienne vice-président et maintenant il est comme un aspirateur.” Il a ajouté: «C’est une famille du crime organisé».