Le combattant de l’UFC Joaquin Buckley a stupéfié les téléspectateurs lors de l’UFC Fight Night 179, utilisant un coup de pied en arrière pour assommer Impa Kasanganay. Certains fans ont qualifié cette décision de l’un des plus grands KO de l’histoire du MMA, et le président Donald Trump semble être d’accord avec cette opinion. Il a appelé le président de l’UFC Dana White après avoir regardé le combat pour s’extasier sur le KO.

Buckley s’est entretenu récemment avec TMZ et a révélé qu’il avait reçu un appel téléphonique de White. Le chef de l’UFC lui a dit que Trump avait personnellement appelé pour dire qu’il était un grand fan de l’arrivée. Le président est quelqu’un avec un nombre important de fans et de critiques, mais Buckley a déclaré qu’il était flatté par le compliment. “Il est le leader mondial à la fin de la journée. En fait, c’est bien d’avoir une personne comme ça à vos côtés”, a déclaré Buckley à TMZ.

UN KO PAS COMME LES AUTRES. Quatre jours plus tard et nous ne pouvons toujours pas comprendre cette finition @ Newmansa94 🤯 pic.twitter.com/QyeqWZ7kg8 – UFC (@ufc) 14 octobre 2020

“[Kasanganay] avait le contrôle de mon pied, mais j’avais quelque chose pour contrer cela », a récemment déclaré Buckley à Sports Illustrated.« Il y a eu deux autres fois où il a attrapé mon pied. Quand il a attrapé mon pied la première fois, j’ai donné un coup de pied en arrière et je me suis sorti des ennuis. La deuxième fois qu’il l’a fait, il avait un bon contrôle et a repoussé mon poids. Je tombais en arrière et j’ai dû retourner ma jambe.

“J’ai réalisé que j’étais en position pour un coup de pied – presque un coup de pied de mule avec ma jambe de tête, mais je tournais trop lourd et il poussait mon élan en arrière, donc je ne pouvais pas le faire”, a poursuivi Buckley. «C’est à ce moment-là que je me suis dit: ‘Si je frappe à nouveau et qu’il attrape mon pied, dès qu’il fouette ma jambe, je vais lancer le coup. Et c’est ce qui s’est passé. Une fois qu’il a repris mon pied, je me suis retourné, j’ai regardé vers mon épaule et j’ai lancé le coup de pied aussi fort que possible. Cela a obtenu le résultat dont j’avais besoin. “

En plus de discuter de son KO et de la réponse de Trump, Buckley a également révélé qu’il n’était qu’un combattant à temps partiel. Il travaille également chez Walgreens. Il a dit que ses collègues et son patron soutiennent sa carrière. Bien qu’il ait également reconnu qu’il devra ajuster son emploi du temps en raison des combats potentiels à l’horizon.

À titre d’exemple de sa renommée croissante, Buckley a déjà réservé son prochain combat. Il affrontera l’invaincu Jordan Wright à l’UFC 255 le 21 novembre. Buckley a précédemment déclaré à Sports Illustrated que son objectif était de se battre à nouveau avant la fin de l’année tout en potentiellement entrer dans l’histoire avec un autre KO. Maintenant, il fera exactement cela.