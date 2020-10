Jon Voight a souvent participé aux rassemblements et aux campagnes du président Donald Trump. L’acteur était impliqué dans une autre vidéo concernant le président et sa candidature à la réélection, la dernière le voyant appeler Joe Biden pour être «diabolique».

Le clip sorti avant le week-end et moins d’une semaine avant le dernier débat présidentiel, a vu Voight continuer à exprimer son soutien à Trump tout en dénonçant Biden et ses plans. L’homme lui-même semblait être un grand fan de la vidéo que Voight a diffusée alors que Trump la partageait sur sa page et écrivait: «John, merci! Un si grand honneur! Dans sa vidéo, Voight a déclaré que Trump «ramènerait la confiance du peuple» et a abattu l’autre parti, expliquant que la «plus grande dissimulation de tous les temps» était la gauche. Le lauréat d’un Oscar a parlé de la dernière fois que Biden était au pouvoir en tant que vice-président de Barack Obama, disant à ses partisans et à ceux de Trump que «nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire».

John, merci. Un si grand honneur! https://t.co/2NBZXFIoql – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 18 octobre 2020

Ce n’est que l’une des façons dont Trump espère créer un élan avec 14 jours avant les élections du 3 novembre. Depuis son diagnostic de COVID-19 et sa convalescence après son hospitalisation au centre médical Walter Reed, Trump est rapidement revenu au sol avec une semaine de rassemblements qui se poursuivent cette semaine. Il lance les choses lundi avec un événement à Tucson, en Arizona, alors qu’il tente de travailler pour gagner un État clé de la course.

Avec Trump en transit, il a réussi à ressasser une querelle en cours avec le Dr Anthony Fauci lors d’une conférence téléphonique lundi. Il a qualifié Fauci d ‘«idiot» et a exprimé sa conviction que le pays est de plus en plus fatigué d’entendre parler du coronavirus. Il a laissé entendre que lors de ses rassemblements, les gens ne se soucient plus du COVID-19 – ce qui est évident par le manque de masques faciaux et la distanciation sociale qui a prévalu lors de ses événements. Dans son message, Trump a expliqué: «Les gens sont fatigués d’entendre Fauci et tous ces idiots.» Il l’a qualifié de «gentil gars», mais a fait un compliment du revers de la main en ajoutant: «Il est ici depuis 500 ans.» Tout cela survient après que Fauci ait suggéré aux Américains que l’augmentation du nombre de coronavirus pourrait mettre un terme à la prochaine saison des vacances, insistant pour que les familles évitent complètement les rassemblements à l’intérieur.