Brett Favre montre son soutien à Donald Trump quelques jours avant l’élection présidentielle, et Trump l’apprécie. Sur Twitter, Favre a annoncé qu’il approuvait Trump pour le poste de président. Cela survient peu de temps après que la légende du golf Jack Nicklaus a annoncé qu’il soutenait Trump.

“Un si grand honneur! Merci, Brett!” Trump a écrit sur Twitter. Le jour des élections est mardi, et Trump et Joe Biden font le dernier effort avant que les gens ne vont voter. Un bon nombre de personnes ont voté tôt, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir un taux de participation record pour cette élection. Favre, ancien quart-arrière des Green Bay Packers et membre du Temple de la renommée du football professionnel, a clairement indiqué qu’il votait pour Trump.

“Mon vote est pour ce qui rend ce pays grand, la liberté d’expression et de religion, 2e [Amendment]», a écrit Favre.« Dans cette élection, nous avons la liberté de choix, que tous devraient respecter. Pour moi et ces principes, mon vote est pour [Donald Trump]”Favre a été un partisan de Trump pendant son mandat. Plus tôt cette année, USA Today a parlé à Favre de Trump, et il a dit qu’il faisait du bon travail compte tenu de tout ce qui se passait.

“Je lui ai dit:” Je ne peux pas imaginer le stress que vous subissez avec la gestion quotidienne du pays “”, a déclaré Favre. “C’est damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas pour le président et la mise en quarantaine. Quelqu’un va toujours être énervé. Ils diront” ouvrez l’économie, puis le virus se propage, et pourquoi avez-vous fait ça? ” Je sais d’après l’examen minutieux de jouer le quart-arrière dans la ligue, c’est damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas. “

Favre a attiré l’attention de tout le monde lorsqu’il a été vu jouer au golf avec Trump l’été dernier. “J’aurais joué au golf avec n’importe quel président parce que je respecte le bureau des États-Unis. C’est un honneur”, a déclaré Favre à USA Today. “Si Barack Obama avait demandé à jouer au golf avec moi, j’aurais accepté l’invitation.”

Selon 270 de Win, Biden mène Trump dans les votes électoraux prévus (290-163). Cependant, le site Web montre qu’il existe un certain nombre d’États changeants qui pourraient changer le résultat des élections, notamment la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et l’Ohio. Trump a remporté les élections en 2016 après avoir battu Hilary Clinton avec 304 votes électoraux. Il est devenu le plus ancien président américain au premier mandat de l’histoire du pays.