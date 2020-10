Donald Trump est heureux d’avoir été approuvé par l’un des plus grands golfeurs de tous les temps. Mercredi, Jack Nicklaus s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer son approbation du président avec le jour des élections au coin de la rue. Et quand Trump a vu l’approbation, il a envoyé un message à Nicklaus.

“Jack, c’est un grand honneur. Merci!” Trump a écrit sur Instagram. Nicklaus et Trump ont appris à se connaître depuis trois ans et demi. Et bien que Nicklaus sache ce que Trump dit et que les tweets peuvent frotter les gens dans le mauvais sens, il pense qu’il a fait et qu’il fera le travail.

“Vous n’aimerez peut-être pas la façon dont notre président dit ou tweete certaines choses – et croyez-moi, je lui ai dit ça!” Nicklaus a déclaré dans le post. “J’ai appris à regarder au-delà de cela et à me concentrer sur ce qu’il a essayé d’accomplir. Il ne s’agit pas d’un concours de personnalité; il s’agit de patriotisme, de politiques et des personnes qu’elles touchent. Son amour pour l’Amérique et ses citoyens et pour donner la priorité à son pays s’est manifesté. haut et clair. Comment il a dit cela n’a pas été important pour moi. Ce qui a été important, ce sont ses actions. “

À cause des actions de Trump, il a pris beaucoup de critiques et Nicklaus pense que ce n’est pas juste. Le six fois champion des Masters a noté qu’il était “déçu de ce qu’il a dû supporter dans de nombreuses directions”. Nicklaus a également envoyé un message aux personnes qui ne savaient pas pour qui voter la semaine prochaine.

“Je suis certain que beaucoup d’entre vous ne se sont pas décidés,” déclara Nicklaus. Mais si nous voulons continuer à avoir l’opportunité de poursuivre le rêve américain, et non d’évoluer vers l’Amérique socialiste et de laisser le gouvernement diriger votre vie, alors je vous recommande fortement de considérer Donald J. Trump pendant encore 4 ans. J’ai certainement voté et j’ai déjà voté. “

Trump et le candidat démocrate Joe Biden font un dernier effort avant le jour du scrutin. Selon 270towin.com, Biden devrait remporter la course présidentielle avec 290 votes électoraux. Cependant, il y a quelques États tels que la Floride, la Géorgie, l’Ohio et la Caroline du Nord qui sont considérés comme des ratés et pourraient changer le résultat de l’élection. Lors de la course présidentielle de 2016, Trump a battu Hilary Clinton avec 304 votes électoraux.