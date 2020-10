Donald Trump vient de viser LeBron James, qui se prépare à jouer dans le cinquième match de la finale de la NBA. Le président était un invité de l’émission de Rush Limbaugh vendredi et a fustigé la star des Los Angeles Lakers pour avoir critiqué lui et soutenu le mouvement Black Lives Matter. Cela survient deux mois après que Trump a déclaré qu’il ne regarderait aucun match de la NBA à cause des joueurs agenouillés pendant l’hymne national.

“C’est un grand basketteur, mais les gens ne veulent pas voir un gars comme ça. Ils ne veulent pas voir ça.… Il est un haineux”, a déclaré Trump, comme le rapporte le Hollywood Reporter. «Vous ne voulez pas vous asseoir, regarder un match de basket, puis regarder quelqu’un qui vous déteste, d’accord. En août, Trump a déchiré la NBA pour s’être agenouillé pendant la «bannière étoilée». À ce moment-là, la NBA a repris la saison à Orlando, en Floride, après avoir suspendu ses opérations en mars en raison de la pandémie COVID-19.

“Quand je vois des gens s’agenouiller pendant le jeu et ne pas respecter notre drapeau et notre hymne national, ce que je fais personnellement, c’est éteindre le jeu”, a déclaré Trump lors d’une apparition sur Fox & Friends à l’époque. “Je pense que c’est honteux. Nous travaillons avec [the NBA], nous avons travaillé très dur avec eux pour essayer de nous ouvrir. Je les poussais à s’ouvrir. Puis je vois tout le monde s’agenouiller pendant l’hymne. Cela ne me convient pas. Quand je les vois s’agenouiller pendant le match, j’arrête simplement le jeu. Je n’ai aucun intérêt pour le jeu. Laissez-moi vous dire ceci, beaucoup d’autres personnes aussi. »

Lorsque LeBron James a entendu les commentaires de Trump en août, il ne semblait pas dérangé par eux. “Je ne pense vraiment pas que la communauté du basket-ball soit triste de perdre son audience, car il regarde le match”, a déclaré James. “Et c’est tout ce que j’ai à dire.” James n’a pas précisé ses commentaires car il savait que Trump réagirait d’une manière ou d’une autre, ce qui est une bataille dans laquelle il ne veut pas s’engager. “Je sais déjà où cela pourrait aller, où cela pourrait mener demain pour moi”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas y entrer.” Bien que Trump ne soit pas fan de James, la ville de Los Angeles le soutient alors que les Lakers sont à une victoire de remporter le championnat. Ce sera le quatrième titre de James et le 17e au classement général de l’équipe.