Le président Donald Trump a rompu sa quarantaine au centre médical Walter Reed pour une visite au volant avec des partisans rassemblés devant l’hôpital dimanche après-midi. Trump, qui a été testé positif au coronavirus jeudi et est traité pour des symptômes du COVID-19, s’est assis à l’arrière d’un SUV pendant qu’il était conduit pour saluer ses fans. Cette décision a été rapidement critiquée en ligne par des experts médicaux, choqués par la scène.

Avant la visite «surprise», Trump a taquiné ses plans dans une nouvelle vidéo publiée sur sa page Twitter. “Nous allons faire une petite surprise à certains des grands patriotes que nous avons dans la rue, et ils sont là-bas depuis longtemps et ils ont des drapeaux Trump et ils aiment notre pays”, Trump dit dans le clip. Le président a déclaré que son expérience avec le virus était un “parcours très intéressant” et qu’il “en a beaucoup appris” depuis son hospitalisation vendredi. “Je l’ai appris en allant vraiment à l’école. C’est la vraie école”, a déclaré Trump à propos de l’hôpital. “Ce n’est pas le, ‘lisons l’école du livre.'”

Trump conduit par la presse et les partisans à l’extérieur de l’hôpital Walter Reed. pic.twitter.com/3phtKthqTH – Philip Crowther (@PhilipinDC) 4 octobre 2020

“J’apprécie vraiment tous les fans et supporters en dehors de l’hôpital”, a également tweeté Trump avant son voyage en voiture. “Le fait est qu’ils aiment vraiment notre pays et voient comment nous le rendons plus grand que jamais!” Trump est retourné à l’hôpital après avoir salué ses partisans. Il est apparu qu’au moins deux autres personnes, peut-être des agents des services secrets, étaient dans la voiture avec le président, rapporte NPR.

Après le voyage de Trump, les médecins l’ont presque universellement qualifié de geste imprudent. “Chaque personne dans le véhicule pendant ce” drive-by “présidentiel complètement inutile doit être mise en quarantaine pendant 14 jours. Ils pourraient tomber malades. Ils pourraient mourir”, a déclaré le Dr John Phillips, de l’Université George Washington et médecin traitant à Walter Reed, tweeté. «Pour le théâtre politique. Ordonné par Trump de mettre leur vie en danger pour le théâtre. C’est de la folie.

Phillips a poursuivi en notant que le SUV du président est “non seulement à l’épreuve des balles, mais hermétiquement scellé contre les attaques chimiques. Le risque de transmission du COVID19 à l’intérieur est aussi élevé qu’il est en dehors des procédures médicales. L’irresponsabilité est stupéfiante. Mes pensées vont aux services secrets. forcé de jouer. “

Le voyage de Trump a eu lieu quelques heures seulement après que ses médecins aient fait le point sur son état. Son médecin, le Dr Sean Conley, a déclaré que Trump pourrait être libéré dès lundi, en fonction de son état. Il a confirmé que Trump avait une forte fièvre et a vu ses niveaux d’oxygène chuter vendredi matin avant d’être hospitalisé. Trump a “continué de s’améliorer” depuis samedi, a-t-il déclaré.

Selon Conley, Trump pensait qu’il n’avait pas besoin d’oxygène supplémentaire vendredi, mais Conley n’était pas d’accord. “Il n’était pas essoufflé; il était fatigué, avait de la fièvre, et c’était à peu près tout”, a déclaré Conley. “Après environ une minute avec seulement 2 litres, ses niveaux de saturation étaient de retour à plus de 95%. Il est resté là pendant environ une heure.” Samedi, son taux d’oxygène a chuté à 93%. Lorsqu’on lui a demandé si Trump avait besoin d’oxygène supplémentaire à ce moment-là, Conley a déclaré qu’il devrait «vérifier auprès du personnel infirmier».