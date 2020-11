Samedi, le président Donald Trump a fait une apparition à la manifestation “Million MAGA March” à Washington, DC.Ses partisans étaient dans la ville pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle de 2020, en grande partie sur sa fausse affirmation selon laquelle il y avait fraude électorale ou autre formes de falsification électorale. En apparaissant à la manifestation, Trump a semblé approuver le mouvement.

Une vidéo virale du “Million MAGA March” montrait Trump souriant à ses partisans à travers la vitre d’une voiture. Selon un rapport de TMZ, le cortège présidentiel a traversé les rues bondées pour que Trump puisse saluer les manifestants. Trump a tweeté plus tard: “Réconfortant de voir tout l’énorme soutien là-bas, en particulier les rallyes organiques qui surgissent dans tout le pays, y compris un grand samedi à DC, je peux même essayer de m’arrêter et de dire bonjour. Cette élection était truqué, de Dominion tout en haut et en bas! “

Le cortège du président Trump a été conduit par des centaines de partisans, qui s’étaient rassemblés à Washington pour protester contre le résultat de l’élection présidentielle, sur le chemin de son club de golf privé en Virginie samedi. https://t.co/sTZszkegLf pic.twitter.com/AwvbYX69p0 – The New York Times (@nytimes) 14 novembre 2020

Après le départ de Trump, il serait allé à son parcours de golf pour une autre journée sur le green. Pendant ce temps, la marche a dégénéré en violence alors que des groupes violents de soutien à Trump comme les Proud Boys se sont affrontés avec des contre-manifestants lorsque cela était possible. Le groupe de style milice a été lié à des organisations suprémacistes blanches, selon le FBI, et est considéré comme une menace par des groupes comme le Southern Poverty Law Center.

Les Proud Boys se sont affrontés avec des manifestants anti-Trump sur les lieux avant même que la marche ne commence. La vidéo de la scène montrait la police debout, n’intervenant pas jusqu’à ce qu’un partisan de Trump ait lancé le premier coup de poing.

Parmi les autres groupes présents sur la scène figuraient “Women for Trump”, “Stop the Steal” et InfoWars – le talk-show en ligne organisé par Alex Jones, qui a été lancé sur YouTube et d’autres plateformes de premier plan pour colporter les théories du complot, l’antisémitisme et le racisme . L’échec de Trump à condamner ces groupes et leur soutien à lui n’a pas été perdu pour les experts de l’information tout au long de la journée.

Le #MillionMAGAMarch démarre officiellement dans environ une demi-heure, mais la violence a déjà éclaté. J’aurai un enregistrement complet plus tard, mais @RefuseFascism est venu protester et a été physiquement repoussé par les partisans de Trump. Des combats s’ensuivirent. pic.twitter.com/DdKgb49gLS – Ford Fischer (@FordFischer) 14 novembre 2020

Les manifestations de samedi étaient le résultat prédit par de nombreux experts lorsque Trump a commencé à nier les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Trump a continué à insister sur le fait qu’il y avait une fraude électorale généralisée à une échelle qui lui aurait permis de gagner les élections, malgré le manque absolu de preuves jusqu’à présent.

Les affirmations de Trump sont si insignifiantes qu’un cabinet d’avocats l’a déjà abandonné en tant que client en Virginie. Cependant, des supporters comme ceux qui se sont rendus samedi n’ont pas encore été influencés par les faits. De nombreux experts ont exprimé leur crainte quant à ce que ce déni constant d’objectivité signifie pour l’état de la démocratie américaine dans les semaines et les mois à venir.