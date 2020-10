Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a fait le point sur l’état du président Donald Trump samedi matin alors que son hospitalisation pour COVID-19 se poursuivait. Le président a révélé qu’il avait été testé positif au coronavirus aux premières heures de vendredi matin. Vendredi soir, il a été emmené au centre médical militaire Walter Reed. Lors d’une conférence de presse en direct à l’extérieur de cet hôpital, Conley a déclaré que Trump “va très bien”.

Conley a présenté samedi l’équipe de médecins administrant au président à l’extérieur du centre médical militaire Walter Reed. Il a expliqué que c’était sa décision d’hospitaliser le président, pour profiter des capacités de «surveillance de pointe» de l’établissement. Conley a déclaré que l’état de Trump s’était amélioré au cours de ses 18 premières heures à l’hôpital. Un autre médecin a révélé que le président lui avait dit: “J’ai l’impression que je pourrais sortir d’ici maintenant”.

EN DIRECT: Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, fait le point sur l’état du président Trump https://t.co/TTKuMRoFQ0 – Bloomberg QuickTake (@QuickTake) 3 octobre 2020

Les médecins ont ensuite répondu aux questions des journalistes, affirmant que le président continuait de travailler dans sa chambre d’hôpital. Ils ont dit que Trump ne recevait pas d’oxygène supplémentaire pour le moment, mais ont refusé de dire s’il en avait pris à un moment donné. Ils ont également révélé qu’il avait de la fièvre du jeudi soir au vendredi matin, mais qu’elle a été rompue depuis. Cependant, ils ont refusé de révéler à quel point sa température était à son apogée.

Les médecins ont déclaré que Trump leur avait posé des questions sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour le traitement du coronavirus, malgré les preuves accablantes qu’il ne s’agissait pas d’un traitement efficace pour COVID-19. Le Dr Conley a déclaré qu’ils avaient discuté de cette option avec le président et avaient finalement décidé de ne pas la prendre.

La Maison Blanche a affirmé que Trump avait été emmené à l’hôpital sans avertissement vendredi soir “par grande prudence. Les responsables ont depuis annoncé que Trump recevait un traitement aux anticorps qui était toujours au milieu d’essais sur l’homme. Le traitement Regeneron Pharmaceuticals consiste en d’un cocktail d’anticorps administré en une dose de 8 grammes et est considéré comme l’une des thérapies les plus prometteuses en développement. Trump a également été traité avec des vitamines et des minéraux supplémentaires pendant son séjour à l’hôpital.

Trump a annoncé son diagnostic de COVID-19 aux premières heures de vendredi matin via Twitter. Le président et la première dame ont tous deux été testés positifs pour le virus, tout comme le conseiller principal de la Maison Blanche, Hope Hicks. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs autres dirigeants républicains de premier plan ont été testés positifs, ainsi que des membres du personnel de la Maison Blanche et du débat présidentiel à Cleveland, dans l’Ohio, mardi.

La Maison Blanche a minimisé l’état de Trump au début, mais il a été hospitalisé vendredi soir. La Maison Blanche a affirmé que cela avait été fait “par prudence”. Cependant, l’âge avancé du président, son poids et d’autres facteurs de santé physique le placent carrément dans la catégorie «à haut risque» pour ce virus.