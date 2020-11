Dimanche matin, le président Donald Trump a de nouveau joué au golf après avoir lancé des tweets incendiaires sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Trump prétend toujours à tort qu’il y a eu falsification électorale et fraude électorale, bien qu’il ait été précipité dans sa formulation dimanche matin. Son erreur a fait que les sujets les plus en vogue étaient «Trump concède» et «IL A GAGNÉ».

Le photojournaliste de la Maison Blanche, Al Drago, a partagé quatre photos de Trump sur le terrain de golf dimanche matin, prises pour le Washington Post. Avant, pendant et après le voyage, Trump a publié certains de ses tweets les plus en colère sur les résultats des élections, dont un dans lequel il a accidentellement admis que Joe Biden avait remporté l’élection. Le message désormais supprimé se lisait comme suit: “Il a gagné parce que l’élection a été truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), le Fake & Silent Media, et plus encore! “

Dimanche, le président Donald Trump joue au golf au Trump National Golf Club de Sterling, en Virginie. Le temps était venteux dans les années 50. # golf #trump pic.twitter.com/YNp17auB0p – Al Drago (@Al_Drago) 15 novembre 2020

Les affirmations contenues dans ce tweet étaient fausses, mais la plupart des utilisateurs se sont concentrés uniquement sur les deux premiers mots: «Il a gagné». Ils ont plaisanté en disant que cela constituait une concession de Trump, qui a rapidement supprimé le tweet. Il a tweeté plus tard: “Il n’a gagné qu’aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je ne concède RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION RIGGED!”

Ceci, à son tour, a conduit à un autre sujet tendance: «Je ne concède RIEN», qui revenait principalement à ce que les utilisateurs de Twitter se moquent du président. Trump n’a fourni aucune preuve de fraude électorale généralisée, et de nombreux analystes craignent maintenant que ses revendications en cours aient un impact durable sur la foi en la démocratie américaine elle-même.

La concession accidentelle #trumpconcedes pic.twitter.com/dHHYJCwsvE – Philip Booth (@PBoothMedia) 15 novembre 2020

Pour cette raison même, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, est apparu sur ABC News, appelant publiquement Trump et d’autres républicains de premier plan à rassurer le peuple américain sur la sécurité des élections. Il a déclaré que leurs allégations de fraude sont “sans fondement”, ajoutant: “Je pense que c’est un test de caractère pour le parti républicain”.

La réponse de Trump était une attaque personnelle contre Bolton et ses renseignements. Il a tweeté: “John Bolton était l’une des personnes les plus stupides du gouvernement avec qui j’ai eu le” plaisir “de travailler. Un gars maussade, terne et calme, il n’a rien ajouté à la sécurité nationale sauf:” Bon sang, allons à la guerre ». De plus, de nombreuses informations classifiées ont été illégalement diffusées. Une vraie drogue! “

NOUVEAU: L’ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, exhorte les dirigeants du GOP à “expliquer à nos électeurs … qu’en fait Trump a perdu l’élection et que ces allégations de fraude électorale sont sans fondement”. https://t.co/z6SZ06zbP3 pic.twitter.com/GyXya7xYAv – ABC News (@ABC) 15 novembre 2020

Comme de nombreux critiques l’ont souligné lorsque Trump insulte ses anciens conseillers et membres du cabinet de cette manière, il s’agit également d’une mise en accusation contre lui-même, mais cela ne semble pas avoir influencé le président. Les poursuites judiciaires de Trump sur les résultats des élections sont légales, mais il n’y a presque aucune chance qu’elles modifient légitimement les résultats des élections.