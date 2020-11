Le président Donald Trump a finalement commenté la mort de l’acteur de James Bond Sean Connery, mais les médias sociaux n’ont pas accueilli ses remarques à bras ouverts. Le message de Trump comprenait non seulement une erreur grammaticale, mais se concentrait également sur le rôle de Connery dans l’approbation des projets de Trump de construire un terrain de golf dans l’Aberdeenshire, en Écosse. Un membre du gouvernement de l’Aberdeenshire à l’époque a contesté l’histoire de Trump. Connery, qui aimait le golf, est décédé vendredi soir à 90 ans.

Dans ses tweets du dimanche, Trump a écrit que Connery “est passé sur des fairways encore plus verts”, en tapant à tort “passé sur” au lieu de “transmis”. Trump a qualifié l’acteur de «plutôt un gars et un personnage dur». Le président a poursuivi: “J’avais beaucoup de mal à obtenir les approbations pour un grand développement en Écosse lorsque Sean est intervenu et a crié: ‘Laissez-le construire cette fichue chose.'”

Trump a déclaré que le soutien de Connery était tout ce dont il avait besoin pour mener à bien le projet. “Il était tellement estimé et respecté en Écosse et au-delà de ces années de troubles futurs ont été évités. Sean était un grand acteur et un homme encore plus grand”, a écrit Trump. “Sincères condoléances à sa famille!”

Connery aurait exprimé son soutien aux projets de Trump de construire un terrain de golf, un hôtel et un complexe de logements dans l’Aberdeenshire. “En période économique difficile, il s’agit d’un vote de confiance majeur dans l’industrie touristique écossaise et notre capacité à relever le défi”, a déclaré Connery en 2008, rapporte Express. “J’ai hâte de voir un nouveau joyau dans le nord-est qui est bon pour l’Aberdeenshire et bon pour l’Écosse.”

Oh, il est “passé”, n’est-ce pas? Tu es tellement stupide. – Walter Shaub (@waltshaub) 1 novembre 2020

Les plans ont été initialement rejetés par le gouvernement local avant que le gouvernement national ne les approuve finalement. “C’est exactement ce genre de prise de décision rapide et de concentration sur la stimulation de l’économie et des opportunités d’emploi locales qui montre que l’Écosse est un excellent endroit pour faire des affaires”, a déclaré Connery après le rejet du rejet.

Je peux vous assurer qu’en tant que personne vivant dans la région d’Aberdeen où le cours a été construit, cela n’a aucun rapport avec ce qui s’est réellement passé! – Kevin Rinchey (@broomhilldons) 1 novembre 2020

Cependant, Martin Ford, le conseiller de l’Aberdeenshire qui a présidé le comité de planification qui a d’abord rejeté la proposition de Trump, a déclaré au Guardian que Connery n’avait rien à voir avec le renversement. Ford a déclaré qu’il n’était pas vrai que Connery se soit personnellement présenté à une réunion sur les plans. “M. Connery n’a pas été impliqué dans la procédure régulière qui a conduit à l’octroi du permis de construire pour un complexe de golf à Menie”, a déclaré Ford. “Il n’a pas soumis de lettre de représentation au conseil, n’a comparu à l’audience de planification ou à l’enquête publique locale.”

Mememememememememememe.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.Mememememememememememe. Les e-mails d’Hilary! – Steve Delfin (@SteveDelfin) 1 novembre 2020

David Milne, qui vit près du terrain de golf de Trump, a qualifié l’idée que Connery l’a aidé à «faire des bœufs». Milne a déclaré au Guardian que Connery n’avait jamais joué sur le terrain de golf, malgré les invitations de Trump.

Je sais, n’est-ce pas? Tout le monde devrait regarder l’épisode de Samantha Bee où elle couvre le peuple écossais et ce qu’il pense de Trump et de son parcours de golf. – CJSeahorse Mom (@CJSeahorseMom) 1 novembre 2020

“L’Ecosse et une grande partie du monde pleurent la perte d’un grand esprit”, a déclaré l’ancien premier ministre écossais Alex Salmond au Guardian. «La contribution de Sean Connery et le travail de la vie ont été immenses, réels et durables et tout le monde avec une once de classe réfléchit à cela aujourd’hui. Les hommages sont excellents de toutes sources, mais ce n’est pas le moment de tweeter des affirmations idiotes ou d’y répondre.

Je m’en rappelle comme si c’était hier. . . pic.twitter.com/2is4gtOdUU – Talabod (@BjornTalabod) 1 novembre 2020

Connery est décédé chez lui aux Bahamas avec des membres de sa famille à ses côtés. Sa veuve, Micheline Roquebrune, a déclaré au Daily Mail que Connery souffrait de démence et était décédée paisiblement. «J’étais avec lui tout le temps et il s’est échappé», a-t-elle dit. “C’était ce qu’il voulait. Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages. Il a obtenu son dernier souhait de s’échapper sans aucune agitation.”

Il a aussi persuadé ma mère de m’acheter un nouveau VTT quand j’avais 10 ans. Ce n’est pas plus une fausse histoire que celle que le gars orange a inventée … je veux dire. – JayCrow1989 (@ JayCrow1989) 1 novembre 2020

Conney était surtout connu comme le premier acteur à jouer James Bond sur grand écran, jouant 007 pour la première fois en 1962, Dr.No.Il a commencé sa carrière dans les années 1950 et a pris sa retraite d’acteur après The League of Extraordinary Gentleman en 2003. Au cours de sa longue carrière, il n’a été nominé et remporté un Oscar qu’une seule fois, pour son second rôle dans The Untouchables en 1987. En 1996, il a reçu le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de ses réalisations aux Golden Globes.

