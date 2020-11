ré

Onald Trump a été moqué après que sa campagne ait tenu une conférence de presse dans un centre de jardinage après avoir promis que l’événement serait organisé dans un hôtel de luxe.

Dans un tweet supprimé depuis, M. Trump avait déclaré qu’il y aurait une «grande conférence de presse» au «Four Seasons» samedi matin.

Cependant, cela a été rapidement corrigé, l’hôtel lui-même tweetant: “Pour clarifier, la conférence de presse du président Trump ne se tiendra PAS au Four Seasons Hotel Philadelphia.” Elle se tiendra au Four Seasons Total Landscaping – aucune relation avec l’hôtel. “

Le Four Seasons Total Landscaping, sur State Road, à Philadelphie, est situé à côté de Fantasy Island Adult Books et du Delaware Valley Cremation Center.

Dans un nouveau billet, M. Trump lui-même a confirmé plus tard que la conférence se tiendrait au centre d’aménagement paysager, mais c’est finalement son avocat Rudy Giuliani qui s’est entretenu avec les journalistes sur les lieux plutôt qu’au président américain.

La déclaration de M. Giuliani est intervenue après qu’il a été annoncé que Joe Biden devait remporter les élections américaines et a réitéré les appels de M. Trump à des poursuites judiciaires contre une prétendue fraude électorale.

en relation

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont comparé la scène à la comédie politique classique The Thick Of It.

Simon Blackwell, qui a aidé à écrire l’émission à succès avec Armando Iannucci, l’a associé à une autre des comédies politiques du couple, en tweetant: «Veep est toujours disponible en streaming et sur DVD.»

Le comédien Zack Bornstein a tweeté: “ Je pourrais écrire des blagues pendant 800 ans et je ne penserais jamais à quelque chose de plus drôle que Trump réservant le Four Seasons pour son gros presseur, et il s’est avéré être le parking du Four Seasons Total Landscaping entre un gode magasin et un crématorium.

«Aussi la tournure qu’ils ont annoncée, Biden a gagné PENDANT la conférence, et Rudy a demandé quel réseau l’appelait, et les journalistes ont répondu:« Tous ».

Une autre comédienne, Christine Nangle, a posté une vidéo dans laquelle elle faisait semblant de prendre l’appel en réservant l’espace à l’extérieur du paysagiste.

«Non, nous n’avons pas de podium, pourquoi aurions-nous un podium? Nous avons un motoculteur », a déclaré Mme Nangle. «Je sais que ce n’est pas la même chose que j’essaie juste de faire correspondre votre énergie.»

Un autre utilisateur de Twitter @TechnicallyRon, a posté: «Souvenez-vous quand un groupe d’avocats a essayé de réserver les quatre saisons pour une conférence de presse pour défendre un président, mais a accidentellement réservé un centre de jardinage.