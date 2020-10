Donald Trump n’est pas impressionné par le fait que LeBron James et les Los Angeles Lakers remportent le championnat NBA. L’équipe a battu le Miami Heat lors du sixième match de la finale de la NBA pour remporter son 17e titre de l’histoire de l’équipe. C’était également le quatrième championnat de James de sa carrière, mais Trump est allé sur Twitter pour souligner la baisse des notes pour le match de championnat.

Dans le tweet, le président a partagé un article de Breitbart qui parle de notes pour la finale de la NBA Finals en baisse de 70% par rapport à l’année dernière. Trump a écrit que les gens en Chine auraient pu regarder, mais il en doute. À la fin du tweet, Trump a déclaré “Zéro intérêt!” Il a été rapporté que 6 028 millions de personnes ont regardé le match 6 de la finale de la NBA. En 2019, 18,34 millions de fans ont regardé les Raptors de Toronto vaincre les Golden State Warriors lors du sixième match selon ClutchPoints.

Audience pour le crash final de la finale de la NBA Près de 70%, battu par le match de football aléatoire du dimanche soir https://t.co/RaDVRSE4ww via @BreitbartNews Peut-être qu’ils regardaient en Chine, mais j’en doute. Zéro intérêt! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 12 octobre 2020

Trump pense que les cotes ont baissé en NBA cette saison, car les joueurs ont soutenu le mouvement Black Lives Matter. Cependant, en raison de la pandémie COVID-19, la saison NBA a été suspendue en mars et ramenée en juillet, ce qui signifiait que la ligue était en compétition avec la saison régulière de la NFL et les séries éliminatoires de la MLB. Parce que le sixième match de la finale de la NBA est tombé un dimanche, plus de fans regardaient la NFL car elle suscite toujours plus d’intérêt.

Ce n’est pas la première fois que Trump vise la NBA. Lorsque le redémarrage a commencé dans la bulle d’Orlando, Trump a déclaré qu’il arrêterait de regarder parce que les joueurs étaient à genoux pendant l’hymne national. “Quand je vois des gens à genoux pendant le jeu et qui ne respectent pas notre drapeau et notre hymne national, ce que je fais personnellement, c’est éteindre le jeu”, a déclaré Trump dans l’interview sur Fox and Friends en août. “Je pense que c’est honteux. Nous travaillons avec [the NBA], nous avons travaillé très dur avec eux en essayant de nous ouvrir. Je les poussais à s’ouvrir. Puis je vois tout le monde s’agenouiller pendant l’hymne. Cela ne me convient pas. Quand je les vois s’agenouiller pendant le match, j’arrête simplement le jeu. “

L’ancien président Barack Obama a également réagi à la victoire des Lakers sur le titre, ce qui était différent de ce que Trump avait à dire. “Félicitations au [Lakers] et [Seattle Storm] sur leurs victoires au championnat! “, a écrit Obama dans le tweet.” Fiers de toutes les équipes et joueurs de la NBA et de la WNBA qui ont utilisé leurs plateformes pour prendre position pour la justice raciale et encourager la participation civique cette saison. ”