oe Biden se présente déjà comme un chef de guerre. Sa guerre n’est pas menée sur un champ de bataille éloigné. Ce n’est même pas contre les insurgés qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Ce nouveau commandant en chef dit que sa bataille – la bataille de l’Amérique – est contre la pandémie ici même aux États-Unis. Le président Biden a choisi son arme principale: la science. Il a choisi un général familier: le Dr Anthony Fauci, le principal épidémiologiste du pays.

Mais il utilise une autre tactique qui est tout à fait rafraîchissante. Biden est honnête, brutalement. Alors que Donald Trump minimisait constamment le virus, affirmant qu’il disparaîtrait et proposant des remèdes pour charlatans, c’est maintenant un monde différent.

Biden dit à quiconque écoutera que le pays se dirige vers un désastre et que dans les cinq prochaines semaines, 100 000 Américains supplémentaires mourront. «C’est une entreprise de temps de guerre», a-t-il déclaré aux journalistes, notant que plus d’Américains sont déjà morts de Covid qu’il n’en ont été tués pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Conformément au langage de style militaire de la Maison Blanche, Biden utilise la loi sur la production de défense de l’époque de la guerre de Corée pour délivrer «100 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours».

Alors que Biden aboie des ordres à ses collaborateurs et se projette comme un leader dynamique confronté à la crise de santé publique du pays, à 1000 miles au sud, il y a le bruit le plus étrange de tous. Silence.

Nous n’entendons pas un mot de Trump. L’ancien président reste hors de vue dans son complexe de golf de Mar-a-Lago en Floride. Dans quelques jours, cependant, il fera une fois de plus – peut-être pour la dernière fois – faire la une des journaux. Le procès de destitution de Trump au Sénat devrait commencer au début du mois prochain. Si 17 sénateurs républicains décident de voter avec les 50 démocrates de la chambre, Trump sera condamné à la majorité des deux tiers requise. Un vote ultérieur – ne nécessitant que 50 sénateurs pour le soutenir – l’empêcherait alors d’occuper à nouveau une charge fédérale. Le drame politique américain est actuellement l’histoire de deux hommes et de leur fortune changeante. Biden était autrefois un candidat politique largement tourné en dérision, mais se retrouve dans le bureau ovale et mène une guerre.

Trump est l’ancien président, désormais totalement isolé et humilié. Comment les choses ont changé.

Robert Moore est un correspondant ITV News basé à Washington. Son documentaire acclamé, Storming the Capitol: The Inside Story est sur le hub ITV. Son podcast s’appelle Trump Lost! Et maintenant?