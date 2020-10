Malgré le rejet reçu par NBC avant de diffuser une mairie avec le président Donald Trump jeudi soir à Miami, Trump fait l’éloge du réseau et des chiffres par la suite. Le problème que les gens avaient, c’est que c’était au même moment qu’ABC devait diffuser leur mairie avec le candidat démocrate Joe Biden et le fait que Trump s’opposait à l’idée d’aller de l’avant avec le deuxième débat présidentiel dans un format virtuel. La mairie remplaçait le deuxième débat. “Très bonnes critiques sur la mairie de @NBCNews hier soir à Miami. Merci !!!” il a tweeté.

Très bonnes critiques sur le @NBCNews Town Hall d’hier soir à Miami. Je vous remercie!!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 16 octobre 2020

Si le président semble satisfait, plusieurs célébrités hollywoodiennes et utilisateurs de médias sociaux ne l’ont pas été. Dans une lettre, qui a été publiée par Variety et signée par Ava DuVernay, JJ Abrams, Domon Lindelof, Aaron Sorkin, plusieurs membres de la distribution This Is Us et un certain nombre d’autres adressées au PDG de Comcast Brian Roberts, président de NBCUniversal Cesar Conde, the Hollywood Les A-listers ont écrit qu’ils étaient “dévastés” par la décision de NBC. Les signataires ont déclaré que bien qu’ils aient “toujours pensé à NBCUniversal à la fois comme une formidable maison créative et une marque qui représente le meilleur du journalisme de divertissement et de diffusion”, ce n’est “pas une question partisane”, mais “il s’agit plutôt d’un problème politique. santé de notre démocratie. “

En conséquence, plusieurs ont afflué sur les réseaux sociaux pour appeler au boycott contre NBC News suite à leur décision de tenir une assemblée publique avec le président. Lorsqu’on a proposé à Trump de tenir virtuellement son deuxième débat présidentiel – ce qui aurait assuré la sécurité de tout le monde en raison du récent diagnostic de COVID-19 de Trump – il a refusé. L’événement a été organisé par Savannah Guthrie dans lequel elle a mené la conversation entre le président et les électeurs de Floride.

Lors de la mairie, Trump a refusé de dénoncer les théoriciens du complot de QAnon lorsqu’il a été poussé à propos du groupe de conspiration de droite. Quand Guthrie a demandé à Trump s’il dénoncerait le groupe, qu’elle a cité “que les démocrates ont un réseau pédophile satanique et vous [Mr. Trump] sont le sauveur de cela. “Trump a déclaré:” Je ne sais rien sur QAnon, je sais très peu de choses. ” nécessairement en faire un fait. “

Bien qu’il s’agisse apparemment d’un échange houleux toute la nuit entre les deux, les utilisateurs des médias sociaux se sont également sentis passionnés par la façon dont le réseau a géré la situation.