Donald Trump n’a pas apprécié les commentaires de son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Apparaissant sur ABC cette semaine avec George Stephanopoulos dimanche, Bolton a déclaré que Trump devait dire à ses soutiens et au reste du parti républicain qu’il avait perdu les élections afin que le pays puisse avancer avec une transition en douceur du pouvoir. Le président élu Joe Biden a obtenu l’avantage du collège électoral par un décompte de 306 à 232, la même marge que Trump a gagnée en 2016.

Trump, qui a récemment été occupé à jouer au golf, n’était pas très heureux de voir Bolton passer à la télévision et lui offrir des conseils, bien qu’il ait une fois sollicité ses conseils à la Maison Blanche. Dans un tweet, Trump a qualifié son ancien conseiller de «l’une des personnes les plus stupides du gouvernement» avec qui il ait jamais travaillé. Il a poursuivi en disant qu’il n’a rien ajouté à son équipe et qu’il a «divulgué illégalement de nombreuses informations classifiées». Trump a conclu en l’appelant «un vrai dope» dans son message. Dimanche soir, Trump n’a pas encore concédé l’élection, restant catégorique sur le fait qu’il peut trouver un moyen de prouver que le vote pour les élections a été «truqué», une affirmation qu’il a faite ce week-end. Trump a continué à ramener ce récit à la maison dimanche soir, affirmant que ses observateurs du scrutin n’étaient pas en mesure de regarder le décompte des votes dans certains États et que «des millions de bulletins de vote ont été modifiés par les démocrates». Ce fil de discussion qu’il a partagé a été signalé et contesté par Twitter.

«S’il avait un caractère, je dirais que c’est parfaitement dans le caractère», dit John Bolton à propos de Pres. La réticence de Trump à concéder l’élection, ajoutant que cela “nuit au pays”. “Chaque jour qu’il retarde … est finalement au désavantage du pays.” https://t.co/n7MOSxWdol pic.twitter.com/0dY4RMIM5n – Cette semaine (@ThisWeekABC) 15 novembre 2020

En ce qui concerne l’interview de Bolton sur ABC, il a déclaré qu’en l’absence de preuves de l’une des affirmations de Trump, il est malheureux qu’il reste si catégorique pour dénoncer la fraude électorale et faire croire à ses partisans chaque mot qu’il dit. Bolton a appelé d’autres dirigeants républicains à se manifester et à expliquer la réalité de ce qui se passe avec la défaite de Trump et ce fut une «élection libre et juste». Trump ne le concédant pas, la transition vers le président élu Biden a laissé certains préoccupés par la sécurité nationale car l’ancien vice-président n’a pas encore reçu d’informations confidentielles qui sont généralement habituelles après une élection. Bolton a déclaré que chaque jour, Trump continuait de retarder les résultats, cela devenait un «désavantage» pour le pays.