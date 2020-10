Donald Trump a récemment critiqué la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, après avoir déjoué un complot présumé d’enlèvement contre elle. Cette semaine, les autorités fédérales et étatiques ont appréhendé un groupe de 13 hommes qui sont tous inculpés pour le complot d’enlèvement. Dans ses premières déclarations sur le plan contrecarré, Whitmer a critiqué Trump pour ce qu’elle pense être le rôle que sa rhétorique a joué dans la situation, y compris son récent refus de condamner publiquement la suprématie blanche.

Trump s’est ensuite adressé à Twitter pour critiquer le poste de gouverneur de Whitmer et exprimer sa frustration de ne pas l’avoir personnellement remercié pour que les autorités fédérales aient arrêté le plan d’enlèvement. “La gouverneure Whitmer du Michigan a fait un travail terrible. Elle a verrouillé son état pour tout le monde, sauf pour les activités nautiques de son mari. Le gouvernement fédéral a fourni une aide considérable au Grand peuple du Michigan”, écrit-il dans une série de tweets. “Mon ministère de la Justice et la police fédérale ont annoncé aujourd’hui avoir déjoué un complot dangereux contre le gouverneur du Michigan. Plutôt que de dire merci, elle m’appelle un suprémaciste blanc – tandis que Biden et les démocrates refusent de condamner Antifa, les anarchistes, les pilleurs et les foules qui brûler les villes dirigées par les démocrates. “

… Je ne tolère AUCUNE violence extrême. Défendre TOUS les Américains, même ceux qui s’opposent et m’attaquent, c’est ce que je ferai toujours en tant que président! Gouverneur Whitmer – ouvrez votre État, ouvrez vos écoles et ouvrez vos églises! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 9 octobre 2020

Selon Global News, la plainte pénale contre les hommes impliqués n’indiquait pas qu’ils avaient été inspirés à kidnapper Whitmer à cause des commentaires de Trump. Cependant, ils auraient des liens et des relations favorables à Trump. Suite aux arrestations, Whitmer s’est exprimé lors d’une conférence de presse, liant les actions des extrémistes à Trump qui a tweeté des choses comme “LIBÉRER LE MICHIGAN”.

“Les groupes haineux ont entendu les paroles du président non pas comme une réprimande, mais comme un cri de ralliement”, a déclaré Whitmer. “Lorsque nos dirigeants parlent, leurs paroles comptent. Ils ont du poids. Lorsque nos dirigeants rencontrent, encouragent ou fraternisent avec des terroristes nationaux, ils légitiment leurs actions et ils sont complices. Lorsqu’ils attisent et contribuent au discours de haine, ils sont complices.”

Plus tard, tout en parlant avec CNN, Whitmer a ajouté: «Nous savons à chaque fois que cette Maison Blanche m’identifie ou me tire dessus, nous constatons une augmentation de la rhétorique en ligne, de la rhétorique violente, et donc il y a toujours un lien et c’est certainement quelque chose qui nous avons regardé. Mais cela l’a amené à un tout autre niveau. ” Whitmer a dit: “J’ai soulevé cette question avec cette Maison Blanche et je leur ai demandé de baisser le feu. J’ai demandé aux dirigeants, aux dirigeants républicains de l’État – faisons baisser le feu.”