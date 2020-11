Le président a lancé un appel de dernière minute aux électeurs alors que les sondages s’ouvraient en tweetant un montage de lui-même dansant maladroitement sur l’hymne disco de 1978 – sa chanson de choix pour clôturer les rassemblements.

La séquence présente une série de clips de partout au pays et le montre en train de secouer ses hanches, de frapper ses poings et de pointer du doigt la foule.

Il l’a posté sous la légende: «Votez! Vote! Vote!” et “POTUS sait comment clôturer un spectacle!”

Aujourd’hui, Jonathan Belolo, fils du regretté musicien et co-fondateur du Village People Henri Belolo, a critiqué le président américain pour avoir utilisé la chanson dans les vidéos de la campagne.

Jonathan, qui est également président de Scorpio Music, a déclaré: «Les bénéficiaires de (co-fondateurs du groupe) MM. Jacques Morali et Henri Belolo, comme la société Scorpio Music, propriétaire de l’œuvre, ont découvert avec stupéfaction cette appropriation illicite, qui est plus à des fins partisanes et électorales de Donald Trump, qu’ils n’auraient jamais acceptées.

Donald et Melania Trump – En images

Le président Donald Trump se tient sur scène avec la première dame Melania Trump après le premier débat présidentiel avec l’ancien vice-président démocrate à la présidentielle Joe Biden le 29 septembre 2020

AP

Donald Trump tient une réplique de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame alors que sa femme Melania tient leur fils Barron à Los Angeles, le 16 janvier 2007

.

Le président Donald Trump prête serment alors que sa femme Melania Trump tient la Bible et que son fils Barron Trump regarde, sur le front ouest du Capitole américain le 20 janvier 2017 à Washington, DC

.

Le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump retournent à la Maison Blanche à Washington, DC le 11 septembre 2020

. via .

Donald Trump et Melanie Knaus arrivent pour VH1’s Divas Live concert au Beacon Theatre de New York le 13 avril 1999

.

Donald Trump et Melania portent un toast à la nouvelle année lors de la soirée de gala de Trump en 2000

Le Sun-Sentinel / AP

Donald Trump et Melania arrivent pour la 73e cérémonie des Oscars le 25 mars 2001 au Shrine Auditorium à Los Angeles

.

Donald Trump et Melania assistent au gala-bénéfice du Costume Institute “Liaisons dangereuses: mode et mobilier au XVIIIe siècle” le 26 avril 2004 au Metropolitan Museum of Art, à New York.

.

Donald Trump et Melania assistent à la 56e édition des Primetime Emmy Awards le 19 septembre 2004 au Shrine Auditorium, à Los Angeles

.

Donald Trump, sa femme Melania Trump et leur fils Barron assistent à la 16e édition annuelle du Bunny Hop de la Society of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center au magasin de jouets de la FAO le 13 mars 2007 à New York City

.

Donald Trump, Ivanka Trump, Melania Trump-Trump et Barron Trump assistent à la célébration du lancement du livre “The Trump Card: Jouer pour gagner au travail et dans la vie” à la Trump Tower le 14 octobre 2009 à New York.

.

Donald Trump et Melania Trump assistent au Gala du Costume Institute “Schiaparelli et Prada: Impossible Conversations” au Metropolitan Museum of Art le 7 mai 2012

.

Eric Trump, Lara Yunaska Trump, Donald Trump, Barron Trump, Melania Trump, Vanessa Haydon Trump, Kai Madison Trump, Donald Trump Jr., Donald John Trump III, Ivanka Trump, Jared Kushner et Tiffany Trump posent pour des photos sur scène après Donald Trump a annoncé sa candidature à la présidence américaine à Trump Tower le 16 juin 2015 à New York Cit

.

Donald Trump s’entretient avec sa femme Melania Trump et sa fille Ivanka Trump après le troisième débat présidentiel américain au Thomas & Mack Center le 19 octobre 2016 à Las Vegas, Nevada.

.

L’ancien président Barack Obama (C) embrasse la main de l’ancienne Première Dame Michelle Obama (2R) aux côtés du président américain Donald Trump (2L) et de la Première Dame Melania Trump (L) avant le départ d’Obama du Capitole américain après les cérémonies d’inauguration de Trump aux États-Unis Capitol à Washington, DC, le 20 janvier 2017

. via .

Le président élu Donald Trump et son épouse Melania arrivent pour assister à un concert d’inauguration au Lincoln Memorial à Washington, DC, le 19 janvier 2017

. / .

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump dansent au bal de la liberté le 20 janvier 2017 à Washington, DC

.

Le président Donald Trump chante la chanson “My Way” en dansant avec la première dame Melania Trump lors du bal inaugural du Liberty Ball au Washington Convention Center 20 janvier 2017

.

Le pape François (à droite) accompagne le président américain Donald Trump et la première dame américaine Melania Trump lors d’une audience privée au Vatican le 24 mai 2017

. / .

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump assistent à la 95e édition annuelle de l’éclairage national de l’arbre de Noël organisé par le National Park Service à la Maison Blanche Ellipse à Washington, DC, le 30 novembre 2017

.

Donald Trump et sa femme Melania interviewés par Lesley Stahl sur 60 minutes

60 minutes / CBS

Le président Donald Trump et la Première Dame Melania Trump arrivent à la Maison Blanche à Washington, DC, le 24 avril 2019 après un vol de retour d’Atlanta, Géorgie

. / .

Le président Donald Trump, la reine Elizabeth II, Melania Trump, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, lors d’une photo de groupe avant le banquet d’État au palais de Buckingham, Londres

Pennsylvanie

Le président Donald Trump et la première dame américaine Melania Trump attendent de saluer le prince Charles de Grande-Bretagne, le prince de Galles et son épouse la britannique Camilla, duchesse de Cornouailles pour un dîner à Winfield House en 2019

. / .

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump arrivent à leur soirée de Noël au Trump’s Mar-a-Lago resort à Palm Beach, Floride en 2019

.

La Première Dame Melania Trump et le président américain Donald Trump lors de l’Athem national avant le match de championnat national des éliminatoires de football universitaire entre les Clemson Tigers et les LSU Tigers au Mercedes Benz Superdome le 13 janvier 2020 à La Nouvelle-Orléans, Louisiane

.

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump posent alors qu’ils visitent le Taj Mahal à Agra le 24 février 2020

. via .

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump offrent des respects floraux à Raj Ghat, le mémorial du Mahatma Gandhi, à New Delhi, Inde,

AP

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump descendent les marches de l’Air Force One à Andrews Air Force Base, dans le Maryland, dimanche 16 août 2020

AP

Le président Donald Trump, la première dame Melania Trump et Barron Trump se tiennent sur la pelouse sud de la Maison Blanche le quatrième jour de la Convention nationale républicaine, le jeudi 27 août 2020

AP

Le président américain Donald Trump embrasse la première dame Melania Trump après son discours à la Convention républicaine

. via .

Le président Donald Trump agite à côté de la première dame Melania Trump alors qu’ils arrivent pour son premier débat électoral de 2020 avec le candidat démocrate à la présidence Joe Biden à l’aéroport international de Cleveland Hopkins à Cleveland, Ohio, États-Unis, le 29 septembre 2020

.

Le communiqué ajoute: «Cette utilisation abusive de l’œuvre YMCA fera donc l’objet d’une plainte dans les prochains jours, tant en France qu’aux États-Unis, contre tout initiateur ou complice de ce qui constitue un vol pur et simple de la propriété d’autrui. .

«À partir de maintenant, ils interdisent à quiconque de diffuser la vidéo litigieuse en question sans son autorisation.»

Henri est décédé l’année dernière à l’âge de 82 ans.

(

The Village People est devenu une sensation après que leur club de 1978 a frappé YMCA

/ Scorpio Music, via les archives personnelles d’Henri Belolo)

«Je n’approuve pas Trump, je n’ai jamais approuvé Trump, pas plus que les villageois», a déclaré Willis.

Quand un présentateur a demandé à Willis, qui s’habille toujours en policier, ce qu’il pensait de la danse de M. Trump, Willis a ri et a dit: «Donald Trump fait ce que fait Donald Trump. Je ne l’ai jamais vu lever les mains et faire le YMCA. Il l’a changé en MAGA ou quelque chose comme ça.