Le président Donald Trump a suggéré mardi que le deuxième débat présidentiel se poursuivrait comme prévu malgré son récent diagnostic de coronavirus. Dans un tweet mardi matin, quelques heures à peine après avoir été libéré du Walter Reed Medical Center, Trump a déclaré qu’il “attendait avec impatience” l’événement, ce qui, selon lui, “sera génial!”

Actuellement, le deuxième débat est prévu pour le jeudi 15 octobre à Miami, en Floride, deux semaines seulement après que le président ait été testé positif au virus aux côtés de son épouse Melania Trump. Le débat devrait être une mairie avec un public. À l’heure actuelle, la Commission sur les débats présidentiels n’a pas annoncé si le débat se poursuivrait, serait reporté ou annulé.

J’attends avec impatience le débat de la soirée du jeudi 15 octobre à Miami. Ce sera génial! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Le tweet de mardi de Trump n’a marqué que la dernière indication que le président envisage de faire avancer les débats tels qu’ils sont actuellement prévus. Dimanche, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré lors d’une apparition sur Fox News que Trump était “très optimiste pour pouvoir sortir rapidement lorsque les médecins le jugeront approprié”. Lundi, le directeur des communications de Trump 2020, Tim Murtaugh, a déclaré à Fox News que “le président avait l’intention de débattre”.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a également indiqué sa volonté d’aller de l’avant avec les débats sans tarder. S’adressant aux journalistes lundi, l’ancien vice-président a déclaré que si les experts indiquaient qu’il était prudent de poursuivre le débat du 15 octobre, “c’est bien”, selon Forbes. Juste un jour plus tôt, Symone Sanders, un conseiller principal de campagne de Biden, a déclaré que Biden «attendait avec impatience» le débat.

“Nous attendons avec impatience le débat du 15 octobre à Miami. C’est une mairie et, comme vous le savez, le vice-président Biden aime une bonne mairie”, a déclaré Sanders lors d’une interview sur l’état de l’Union de CNN. «Et nous espérons que le président Trump pourra participer. Nous espérons qu’il est médicalement apte à participer, et c’est à ses médecins de le vider. Mais Joe Biden participera à ce débat.

Compte tenu du diagnostic du président, si le débat se poursuivait comme prévu, il y aurait probablement des changements. WKRN rapporte que si Trump était autorisé à débattre, il est possible que les candidats ne se trouvent pas dans la même salle et que l’événement prendrait un format plus virtuel. Il est également probable que l’événement de style hôtel de ville éraflera un public.

Pour le moment, on ne sait pas si le débat se poursuivra effectivement comme prévu. Un débat vice-présidentiel entre le vice-président Mike Pence et le sénateur Kamala Harris est prévu mercredi à 21 h HE. Un troisième et dernier débat présidentiel est prévu le jeudi 22 octobre à Nashville.