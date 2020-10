Comme vous l’avez probablement entendu maintenant, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont tous deux été testés positifs au COVID-19. Vendredi après-midi, Trump a été admis au centre médical militaire Walter Reed après avoir souffert de “symptômes bénins”. Pour rassurer ses partisans sur le fait qu’il va bien alors qu’il lutte contre la maladie, la Maison Blanche a publié deux photos de Trump au travail à Walter Reed en signant divers documents. Cependant, les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement remarqué que les papiers qui figuraient sur les photos semblaient avoir été vierges.

Sur la première photo, on peut voir Trump travaillant dans la suite présidentielle du centre médical militaire Walter Reed, signant quelque chose sur un morceau de papier. La Maison Blanche a publié une autre photo de Trump censé signer quelque chose alors qu’il travaillait dans le centre de conférence de l’établissement. Mais, sur les deux photos qu’ils ont postées, il ne semblait rien y avoir d’écrit sur les papiers. Au lieu de cela, dans le premier instant, il semble que le président signe simplement son nom sur une feuille de papier vierge.

L’attaché de presse du WH a envoyé un e-mail de photos de Trump travaillant chez Walter Reed pic.twitter.com/q72ncwK3fA – Jason Leopold (@JasonLeopold) 4 octobre 2020

Est-ce qu’il signe simplement son nom sur une feuille de papier vierge? pic.twitter.com/jv33ujPW33 – Joseph Trevithick (@FranticGoat) 4 octobre 2020

Trump s’est initialement rendu sur Twitter tôt vendredi matin pour partager que lui et Melania avaient été testés positifs au COVID-19. La nouvelle est venue sous peu Hope Hicks, l’un des principaux collaborateurs du président, a été testé positif pour la maladie. Depuis les diagnostics positifs des Trump, plusieurs autres membres du cercle du président ont également reçu un diagnostic positif. Outre Trump, Melania et Hicks, l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, l’assistant personnel du président Nicholas Luna, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, le sénateur Thom Tillis, le sénateur Mike Lee, le sénateur Ron Johnson et l’ancien gouverneur de New Jersey Chris Christie ont tous été testés positifs pour COVID-19.

Il y a eu des rapports contradictoires sur l’état de santé du président depuis son admission dans l’établissement médical. Samedi, son chef de cabinet, Mark Meadows, a publié une déclaration dans laquelle il a noté que les prochains jours sont essentiels pour le bien-être du président. Il a déclaré: “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur la voie d’un rétablissement complet.”