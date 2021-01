Au milieu des émeutes du Capitole et de ses interdictions de médias sociaux, le président Donald Trump sortira de la Maison Blanche pour se rendre au Texas. Trump se rendra dans la vallée du Rio Grande, où des problèmes juridiques se sont posés alors que son administration cherche à obtenir l’autorisation de construire davantage dans son expansion du mur. Il y a une semaine, des responsables du département de la Sécurité intérieure ont déclaré qu’il était «historique» de sous-voir l’expansion des clôtures à la frontière pendant le mandat de Trump.

Dans un communiqué obtenu par le McAllen Monitor, la Maison Blanche a expliqué sa décision de se rendre dans l’État de Lonestar huit jours avant la fin de son mandat de quatre ans et le président élu Joe Biden prend le poste. “Le président Trump devrait se rendre mardi à Alamo, au Texas, pour marquer l’achèvement de plus de 400 miles de mur frontalier – une promesse faite, promesse tenue – et les efforts de son administration pour réformer notre système d’immigration cassé”, indique le communiqué. Il atterrira dans l’État mardi, mais le représentant américain Henry Cuellar a suggéré que la visite pourrait être annulée en fonction du moment où le vote de destitution par la Chambre des représentants aura lieu. S’il se rendait à Alamo, au Texas, ce serait la deuxième fois qu’il se rendrait dans la région en tant que président en exercice, auparavant en janvier 2019 alors qu’il effectuait une visite de la frontière américaine et mexicaine.

Stimuler cela pour les gens qui l’ont manqué hier. Le président Trump prévoit de se rendre mardi à Alamo, au Texas, une ville près de la frontière dans la vallée du Rio Grande. Rien n’indique qu’il se rende à * l’Alamo *, qui est au centre-ville de San Antonio, à plus de 200 miles au nord. https://t.co/hAxpn78qPT – Kolten Parker (@KoltenParker) 10 janvier 2021

Un journaliste local au Texas a noté que les plans du président n’incluraient pas un arrêt à la vue de l’Alamo, mais plutôt une ville distincte du même nom. Le site historique est à environ 200 miles de l’endroit où Trump devrait se rendre.

La décision de Trump de passer certains de ses derniers jours en tant que président et le moment choisi – quelques jours à peine après les émeutes dévastatrices qui se sont déroulées au Capitole – ont amené certaines personnes à exprimer leurs préoccupations. En plus de cela, Trump s’est également retrouvé à perdre son accès à nombre de ses comptes de médias sociaux, à savoir Twitter. Le site Web l’a branché dans le but de l’empêcher d’inciter ses partisans avant le jour de l’inauguration du 20 janvier.