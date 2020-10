Donald Trump a envoyé “Joyeux anniversaire” à la Marine sur Twitter, mais pas à sa fille Tiffany. La marine américaine et Tiffany partagent le 13 octobre comme un anniversaire, et alors que Trump a publiquement souhaité un joyeux anniversaire à la «grande marine américaine» ce jour-là, une analyse de sa chronologie Twitter révèle qu’il n’a pas fait de même pour sa plus jeune fille. . La journaliste Ashley Feinberg l’a remarqué et a plaisanté à un moment donné: “Trump a exactement 62 minutes pour souhaiter à Tiffany un joyeux anniversaire, prières.”

Plus tard, elle a souligné le tweet de la marine et a plaisanté: “Félicitations à la marine pour avoir à nouveau battu [Tiffany] pour une place convoitée sur le [timeline]. “Notamment, Trump a envoyé un message d’anniversaire à Tiffany sur Instagram, partageant une photo d’eux ensemble et écrivant:” Joyeux anniversaire Tiffany! “La grande soeur Ivanka a envoyé à Tiffany un message” Joyeux anniversaire “sur Twitter, en écrivant: l’année marque votre meilleur tour encore autour du soleil! Je t’aime tellement! »Cependant, en essayant de taguer Tiffany dans le tweet, Ivanka a tagué le mauvais compte, ce que de nombreux utilisateurs n’hésitaient pas à lui signaler.

Joyeux 245e anniversaire à notre GRAND @USNavy! # Navy245 https://t.co/EEGIwCh0wD – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 13 octobre 2020

Le Daily Mail a souligné qu’en plus de la publication Instagram de Trump et du tweet d’Ivanka, Tiffany avait souhaité un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux par sa mère, Marla Maples, et sa belle-sœur Lara. Notamment, les jours d’anniversaire de Lara et Tiffany sont consécutifs. Cependant, ses frères Don Jr. ou Eric n’ont pas envoyé de souhaits d’anniversaire publics à Tiffany. Tiffany est le seul enfant que Trump partage avec Maples, sa deuxième épouse. Ivanka, Don Jr. et Eric sont tous de son premier mariage avec Ivana Trump. Le président américain partage un enfant, Barron, avec son épouse actuelle, la première dame Melania.

Bons voeux mis à part, Tiffany a célébré son 27e anniversaire à Miami avec des amis, selon le Daily Mail. Le point de vente a publié des photos de Tiffany traînant au bord de la plage dans un maillot de bain bleu une pièce. De plus, son petit ami Michael Boulous était également présent pour les fêtes d’anniversaire.

Boulous est un héritier milliardaire nigérian-américain et un dirigeant d’entreprise. Sa famille possède Boulos Enterprises et SCOA Nigeria au Nigeria, où il a grandi. Tiffany était auparavant sortie avec Ross Mechanic, qui était une étudiante de l’Université de Pennsylvanie pendant son séjour à l’institution.