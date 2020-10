Vendredi, le président Donald Trump est apparu sur Tucker Carlson Tonight de Fox News pour sa première interview télévisée depuis la signature du contrat COVID-19. Le président s’est entretenu avec le contributeur de Fox News, Marc Siegel, un médecin basé à New York qui ne fait pas partie de l’équipe médicale du président. Alors que Trump parlait avec optimisme de son état, les critiques ont fait valoir que de nombreuses questions vitales avaient été manquées.

Trump a refusé de répondre s’il avait encore été testé négatif pour le coronavirus, disant seulement: “Je suis soit au bas de l’échelle, soit libre”. Pendant ce temps, le président a catégoriquement nié avoir reçu une oxygénothérapie supplémentaire la semaine dernière, contredisant le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, et il a affirmé que c’était son choix d’aller au centre médical militaire Walter Reed. Cependant, Trump a également déclaré qu’il avait écouté les conseils de ses médecins tout au long de sa maladie, suggérant que les médecins approuvaient ses mouvements controversés tels que sa promenade en cortège, son retour prématuré à la Maison Blanche et même son rassemblement prévu samedi.

Trump a révélé qu’il avait eu une tomodensitométrie de la poitrine, affirmant que les médecins avaient trouvé «une certaine congestion», mais «cela avait été bon». Il n’a pas dit si l’analyse avait révélé des lésions pulmonaires – une affection courante avec le COVID-19 – et Seigel n’a pas demandé. Seigel n’a pas non plus posé de questions sur les images virales de Trump à bout de souffle à son retour à la Maison Blanche, mais Trump a semblé y faire allusion dans l’interview.

“Je ne me sentais pas fort, je n’avais pas de problème de respiration, ce que beaucoup de gens semblent avoir. Je n’avais rien de tout cela”, a déclaré Trump. “Mais je ne me sentais pas très fort, je ne me sentais pas très vital, je n’avais pas l’impression que le président des États-Unis devrait ressentir.”

Trump a reconnu qu’il avait probablement contracté le coronavirus lors de l’un des récents événements de la Maison Blanche où aucune mesure préventive n’avait été observée, y compris des masques et des distances sociales. Il a également suggéré qu’il venait tout juste d’apprendre que le COVID-19 était «hautement contagieux».

“Ils ont eu de grands événements à la Maison Blanche. Peut-être là-bas. Je ne sais pas vraiment, personne ne le sait vraiment avec certitude”, a déclaré Trump à Siegel. “De nombreuses personnes l’ont contracté, mais des gens l’ont contracté partout dans le monde – c’est très contagieux. C’est une chose que vous apprenez, c’est une maladie contagieuse.”

Trump continue de recevoir les critiques de personnalités publiques, de professionnels de la santé et d’autres politiciens pour avoir minimisé la pandémie de coronavirus et encouragé les autres à faire de même. Bien que Conley ait signé le rassemblement de samedi, d’autres experts en santé publique affirment que c’est une mauvaise idée, d’autant plus que Trump est probablement toujours malade et peut-être encore contagieux.