Lors de l’entretien téléphonique marathon du président Donald Trump avec Fox Business jeudi matin, il a semblé blâmer les familles Gold Star de lui avoir donné le coronavirus. Trump a organisé un événement spécial en l’honneur des familles qui ont perdu des êtres chers au combat le dimanche 27 septembre, un jour après avoir accueilli la juge Amy Coney Barrett à la Maison Blanche. Plusieurs personnes qui ont assisté à l’événement de nomination de Barrett ont depuis été testées positives pour le coronavirus, et peu de personnes portaient des masques ou suivaient les directives de distanciation sociale.

Trump a déclaré à la présentatrice de Fox Business, Maria Bartiromo, qu’il “pensait qu’il y aurait une chance” qu’il finisse par être infecté par le coronavirus, soulignant spécifiquement ses rencontres avec les familles Gold Star. «Parfois, je faisais partie de groupes, par exemple, des familles Gold Star. J’ai rencontré des familles Gold Star. Je ne voulais pas annuler cela », a déclaré Trump à propos de l’événement du 27 septembre, rapporte Politico.« Mais ils sont tous venus, et ils parlent tous de leur fils, de leur fille et de leur père. Et, vous savez, ils sont tous venus vers moi, et ils me racontent une histoire. “

“J’ai rencontré des familles de la Gold Star. Je ne voulais pas annuler ça … Je ne peux pas dire,” recule “… ils veulent me serrer dans leurs bras et ils veulent m’embrasser, et ils le font” – Trump sur suggérant maintenant que les familles Gold Start lui ont donné un coronavirus pic.twitter.com/7F2dBzRFgi – Aaron Rupar (@atrupar) 8 octobre 2020

Les familles raconteront souvent à Trump comment leurs fils ou leurs filles sont morts en Irak et en Afghanistan et il ne pouvait pas les empêcher de leur dire de reculer, a déclaré Trump. «Je ne peux pas dire:« Reculez, tenez-vous debout sur 10 pieds », vous savez? Je ne peux tout simplement pas le faire », a déclaré Trump. Il a affirmé qu’il y avait« 35 personnes »lors d’un événement où chaque membre de la famille avait une« histoire différente »à partager avec lui. visage, parfois “, a déclaré Trump, ajoutant qu’ils voulaient” m’embrasser “et” m’embrasser “.

On ne sait pas quand ni où Trump a contracté le virus puisque la Maison Blanche a refusé de donner un calendrier des tests du président dans les jours qui ont précédé l’annonce de son test positif le 2 octobre. Le résultat du test positif a été annoncé quelques heures seulement après la nouvelle que son assistant Hope Hicks a été testé positif et a été divulgué à la presse. Dans une interview avec Sean Hannity le 2 octobre, Trump a semblé laisser entendre que les forces de l’ordre ou les membres de l’armée pourraient être à l’origine du diagnostic de Hicks. “C’est très, très difficile quand vous êtes avec des militaires ou des forces de l’ordre, et ils viennent vers vous et ils veulent vous embrasser et ils veulent vous embrasser parce que nous avons vraiment fait du bon travail pour eux. Et vous rapprochez-vous et les choses se passent », a déclaré Trump à Hannity à l’époque.

Ailleurs lors de l’entretien de jeudi avec Bartiromo, Trump a affirmé qu’il n’était plus contagieux après avoir passé samedi et dimanche au Walter Reed Medical Center. Trump a déclaré qu’il voulait même faire un rassemblement jeudi soir, mais qu’il ne le ferait pas s’il était contagieux. Cependant, selon les Centers for Disease Control and Prevention, les personnes atteintes de «COVID-19 léger à modéré restent infectieuses pas plus de 10 jours après l’apparition des symptômes». Ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent être des infections encore plus longues.