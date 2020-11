Le président Donald Trump a présenté dimanche un discours préenregistré pour l’événement climatique virtuel du G20, et ses commentaires ont déconcerté les écologistes en ligne. Le discours de Trump lors du dernier jour du sommet international s’est concentré sur la flambée des bénéfices de la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis, plutôt que sur la protection des ressources naturelles. Trump a également contesté l’accord de Paris sur le climat, dont il a retiré les États-Unis pendant sa présidence.

Trump a reçu de nombreuses critiques en ligne pour sa dernière apparition au sommet du G20 en tant que président. Selon un rapport de CNN, il a pris la parole depuis la salle diplomatique de la Maison Blanche, dans un discours préenregistré qui a été diffusé lors de l’événement virtuel avec d’autres dirigeants mondiaux. Trump a continué à condamner l’accord de Paris, affirmant qu’il «n’était pas conçu pour sauver l’environnement, mais pour tuer l’économie américaine».

Le président Donald Trump a utilisé son dernier sommet du G20 pour défendre sa décision de retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat pic.twitter.com/WBbwqvSbjd – . (@.) 22 novembre 2020

“Je refuse d’abandonner des millions d’emplois américains et d’envoyer des milliards de dollars américains aux pires pollueurs et délinquants environnementaux du monde, et c’est ce qui se serait produit”, a déclaré Trump. Il a également qualifié le pacte environnemental international de “unilatéral”, bien que le président élu Joe Biden ait déclaré qu’il reviendrait dans l’accord dès son assermentation en janvier.

Le commentaire de Trump était loin de correspondre à celui des autres orateurs présents à l’événement, ce qui a amené certains critiques des médias sociaux à se demander s’il avait regardé d’autres parties du sommet. La participation de Trump au sommet du G20 était incertaine depuis le début et samedi, il est apparu au sommet depuis la salle de situation de la Maison Blanche, bien qu’en même temps, il tweetait des théories du complot sur l’élection présidentielle de 2020 hors cadre.

Plus tard dans l’après-midi, Trump était sur son terrain de golf privé pendant le reste du sommet. Dans l’ensemble, les téléspectateurs se sont demandé comment Trump pouvait condamner quelque chose si complètement sans écouter les experts sur le sujet lors de l’événement estimé. Voici un aperçu de la réaction de Trump.

Pas à sa place

@realDonaldTrump se fait un cul en montrant face à une réunion dont il ne sait rien: essayer de contenir une pandémie et coordonner une réponse mondiale. Il déraille auprès des dirigeants mondiaux à propos de l’Accord de Paris sur le climat, montrant encore plus clairement à quel point il est dissocié. https://t.co/Tb3dfdsmhn – SNAFU (@LinDorton) 22 novembre 2020

De nombreux commentateurs étaient en colère contre Trump pour avoir assisté à une réunion où ils pensaient qu’il manquait de l’expertise d’autres dirigeants et représentait l’ensemble des États-Unis de la même manière. Ils se sont demandé s’il comprenait le fossé entre sa propre compréhension de la science du climat et celle des autres dirigeants.

prevnext

Contradictions

Comment ce type peut-il dire que les États-Unis sont les plus propres, en termes d’environnement, et qu’ils sont le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde dans la même phrase 🤔🤔😲😲😭😭😭 https://t.co/ qWj1Sdu9So – harold molepo (@harrymolepo) 22 novembre 2020

il devrait entrer dans l’histoire en tant que criminel environnemental https://t.co/W9TxWHbQj4 – Glyn Moody (@glynmoody) 22 novembre 2020

Certains utilisateurs ont souligné les incohérences dans le discours de Trump, y compris certaines qui étaient contenues dans une seule phrase. D’autres pensaient que l’héritage de Trump inclurait une tache majeure pour les dommages qu’il a causés à l’environnement.

prevnext

Biden

Je suppose que l’une des raisons pour lesquelles Trump s’est éloigné du G20 est que chaque dirigeant mondial a continué à demander et à parler du «président américain entrant», comme ils le feraient naturellement, et son ego fragile ne pouvait pas le supporter. – The Rude Pundit (@rudepundit) 22 novembre 2020

Certains ont émis l’hypothèse que Trump aurait peut-être perdu tout intérêt pour les événements avec d’autres dirigeants mondiaux puisqu’il ne sera pas parmi eux dans deux mois. Ils ont pensé que Trump aurait pu vouloir partir pour éviter les questions sur son successeur.

prevnext

Défait

Biden n’a-t-il pas dit que l’un de ses premiers actes en tant que POTUS serait de rejoindre l’Accord de Paris … Trump est désormais hors de propos – Daniel Spring (@fatsculler) 22 novembre 2020

Heureusement, une décision #Biden annulera immédiatement #ClimateEmergency – Andrew Rose (@ AndrewRose11) 22 novembre 2020

Beaucoup de critiques de Trump étaient heureux que Biden ait promis de rejoindre les accords de Paris sur le climat, ce qui signifie que cette étrange décision du président sera annulée et rendue inutile.

prevnext

Théories du complot

Imaginez le monde conspirant contre les États-Unis déguisé en accord climatique pour ruiner notre économie. C’est un complot de Scarlet Overkill de niveau supérieur en cours – Mike Prochaska (@Mike_Pro_UIU) 22 novembre 2020

Certains utilisateurs se sont moqués du commentaire de Trump sur les accords de Paris, estimant qu’il partageait des théories du complot plus incroyables. Ils pensaient qu’il faudrait de la gymnastique mentale pour croire à une telle conspiration, sans croire au changement climatique lui-même.

prevnext

Compte à rebours

58 jours avant que je n’ai plus à écouter ses mensonges. – Alicia Ramirez (@ aLiciaLokita512) 22 novembre 2020

100% prêt à dire au revoir à cet homme 👋 https://t.co/KRIjG4eSRr – Björn Fondén 🌍 (@bjornfonden) 22 novembre 2020

Pour de nombreux utilisateurs, des histoires comme celle-ci ne sont qu’une autre partie de leur compte à rebours avant le jour de l’inauguration, lorsque Biden prend ses fonctions et que Trump part.

prevnext

Perspective globale

Il n’y a pas de honte chez cet homme. Dieu merci, le reste du monde sait que l’administration Biden arrive. https://t.co/zPTdjdVlX7 – WeAreBetter ThanThis (@RBetrThanThis) 22 novembre 2020

Certains téléspectateurs espéraient que les autres dirigeants mondiaux n’identifieraient pas les États-Unis à Trump, mais à Biden à la place.

prev