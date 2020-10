Avant le retour de Donald Trump sur la campagne électorale après son diagnostic de COVID-19, la Maison Blanche a tenté de dissiper tous les doutes sur le fait que le président organisait un événement moins de deux semaines après avoir été testé positif pour le coronavirus. Le médecin de l’établissement, Sean Conley, a révélé que le président avait été testé négatif plusieurs jours consécutifs et avait fait effectuer d’autres tests, y compris des mesures de seuil de cycle d’ARN et de PCR qui visent à suivre toute preuve restante du virus dans le corps.

Dans sa déclaration via CNN, cependant, Conley n’a pas partagé quand ces tests négatifs ont été passés. Le test particulier utilisé, la carte d’antigène Abbott BinaxNOW, ne peut déterminer le COVID-19 que dans les sept jours suivant l’infection et même dans ce cas, la Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré qu’elle ne savait toujours pas à quel point ce test était précis pour trouver le COVID-19. Mis à part les tests, d’un point de vue personnel, Trump a continué à souligner à quel point il se sentait bien dans les jours qui ont suivi sa libération du centre médical Walter Reed et a continué à prêcher cela à Sanford lundi.

Trump affirme qu’il est maintenant “immunisé” contre le coronavirus, se sentant “puissant” et prêt à “embrasser tout le monde” dans le public. «Je vais embrasser les gars et les belles femmes», dit-il. pic.twitter.com/0brz0Rl8UQ – The Washington Post (@washingtonpost) 12 octobre 2020

Trump a déclaré au public présent, qui semblait être composé principalement de participants sans masque avec peu de distanciation sociale, qu’il se sentait «puissant» après s’être remis de son combat contre le coronavirus. Il a également évoqué quelque chose qu’il a mentionné au début de la pandémie dans laquelle «le remède ne peut pas être pire que le problème lui-même» et a dit à tous ceux qui se sentent à l’aise de «sortir» peuvent le faire. «Je l’ai traversé et maintenant ils disent que je suis immunisé», a-t-il expliqué. «Je me sens si puissant. Je vais entrer dans ce public et embrasser tout le monde dans ce public. ” Alors que Trump restait catégorique sur le fait qu’il n’était plus contagieux, le Dr Anthony Fauci a déclaré à CNN quelques heures à peine avant son événement que la tenue d’un rassemblement de cette taille n’était pas une bonne idée et ne le recommanderait pas, en particulier compte tenu du nombre croissant de cas à travers le monde. pays.

Un Trump énergique, comme il se décrit, semble avoir un emploi du temps chargé devant lui cette semaine, malgré les inquiétudes quant à l’impact que ses rassemblements pourraient avoir en tant qu’événements potentiels à grande diffusion. Ses prochains arrêts seront en Pennsylvanie, dans l’Iowa et en Caroline du Nord. Tout cela survient alors que Trump se prépare pour les élections du 3 novembre qui sont dans trois semaines.