Le président Donald Trump s’est battu contre le COVID-19. Vendredi matin, le président a déclaré pour la première fois que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour la maladie. Il a depuis été admis au centre médical militaire Walter Reed pour y être soigné. Lundi, Trump a partagé une mise à jour sur son traitement, disant à ses partisans qu’il se sentait “vraiment bien” et qu’il n’avait pas “peur” du COVID-19. De nombreux utilisateurs de Twitter ont immédiatement contesté sa déclaration, car elle diminue apparemment la gravité de la pandémie, qui a entraîné la perte de plus de 100000 Américains.

Trump a écrit lundi après-midi qu’il quitterait le centre médical militaire Walter Reed à 18h30, heure locale. Il a ensuite déclaré qu’il “se sentait vraiment bien”, au milieu de sa bataille contre le COVID-19. Le président a poursuivi en écrivant que les gens ne devraient pas avoir «peur» du COVID-19 et qu’ils ne devraient pas le laisser «dominer votre vie». Il a même terminé sa déclaration en écrivant qu’il se sentait mieux qu’il y a 20 ans grâce aux médicaments que l’administration Trump aurait mis au point pour lutter contre cette maladie respiratoire.

Je quitterai le grand centre médical Walter Reed aujourd’hui à 18h30. Je me sens vraiment bien! N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l’administration Trump, de très bons médicaments et connaissances. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 5 octobre 2020

Sans surprise, de nombreuses personnes ont contesté le fait que le président minimise la gravité de la pandémie de coronavirus. À l’heure actuelle, il y a eu plus de 2 000 000 de cas confirmés de la maladie et plus de 100 000 décès dus au COVID-19 aux États-Unis, selon NBC News. Donc, en réponse au tweet de Trump, ces personnes ont partagé une partie de leur esprit.

Téméraire

Cela pourrait très bien être votre tweet le plus imprudent de tous les temps. – Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) 5 octobre 2020

Un médecin pèse

N’ayez pas peur de Covid? Tous les Américains n’ont pas accès aux meilleurs produits thérapeutiques et médecins avec l’équipement le plus avancé dont dispose le président des États-Unis. Vous vous sentez mieux qu’il y a 20 ans? C’est à cause de votre dexaméthasone élevé qui ressemble à la manie. – Eugene Gu, MD (@eugenegu) 5 octobre 2020

Irresponsable

C’est super irresponsable à bien des niveaux. – David Rothschild (@DavMicRot) 5 octobre 2020

Le faire remarquer

Vous avez un accès inégalé aux meilleurs médecins, établissements, nutritionnistes, etc. Cela prouve seulement que les résultats sanitaires aux États-Unis sont affectés de manière disproportionnée par la richesse, l’accès et la couleur de la peau. Vous essayez de supprimer + 20 millions de dollars de leur assurance maladie pendant une pandémie. – Carmen (@clnovoa) 5 octobre 2020

Les niveaux de soins

Ne serait-il pas bien que tout le monde puisse bénéficier des mêmes soins que vous avez reçus sans avoir à payer un seul centime? Vous aimez les soins de santé universels quand ils vous sont bénéfiques, n’est-ce pas? – Mme Krassenstein (@HKrassenstein) 5 octobre 2020

Dangereux

«N’ayez pas peur du COVID» est peut-être la chose la plus dangereuse que vous ayez jamais dite, et c’est dire quelque chose. Et je suis sûr que nous aimerions tous avoir le niveau de soins que vous avez, si nous pouvions nous le permettre. – C’est HEDLEY! (@ HedleyLamarr23) 5 octobre 2020

Ne diminuez pas cela

N’OSES PAS! N’OSSEZ PAS DIMINUER 210 000 VIES PERDUES. Vous êtes la personne la plus détestable du moment. – Yasmine Galenorn – Nouvelle version: Autumn’s Bane (@YasmineGalenorn) 5 octobre 2020

