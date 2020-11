Le président Donald Trump a remercié sa sœur Elizabeth Trump Grau d’avoir apparemment montré son soutien à son administration sur Twitter. Cependant, le tweet a en fait été publié par un compte parodique prétendant appartenir à Elizabeth, 78 ans. Une femme qui s’est identifiée comme Elizabeth a dit à Vice qu’elle n’utilisait pas Twitter et a essayé de faire supprimer le compte parodique. Le compte a depuis été suspendu.

Tôt vendredi matin, Trump a retweeté un article du site Web du commentateur conservateur Wayne Dupree, qui affirmait qu’Elizabeth avait tweeté son soutien à la tentative de Trump d’annuler les résultats de la présidentielle de 2020, malgré aucune preuve de fraude généralisée. “Pourquoi Donald devrait-il concéder? Il n’a pas perdu”, disait le message du compte. “Merci, Elizabeth, AMOUR!” le président a écrit en réponse.

Merci Elizabeth, AMOUR! https://t.co/iopJ0AJ1KV – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 novembre 2020

Le problème était que le compte, @TheBettyTrump, n’était pas vraiment dirigé par Elizabeth, comme l’a découvert Chris Megerian, journaliste du Los Angeles Times. Le site Web de Dupree a également mis à jour sa publication sur le tweet du compte. “Bien que cela n’ait pas été officiellement vérifié par les dirigeants et les professionnels des médias sociaux, beaucoup d’autres nous disent que ce n’est pas réellement le récit de Mme Elizabeth Trump, mais en fait un compte parodique”, indique la mise à jour. . Les rédacteurs en chef du site se sont excusés, affirmant que «nous n’avons jamais eu l’intention de« tromper »qui que ce soit ou de diffuser de la désinformation».

«J’essaye de le supprimer», a déclaré à Vice une femme qui prétend être Elizabeth. “Je n’appartiens même pas à Twitter.” Elizabeth a refusé de faire une autre déclaration sur la situation. “Je n’ai aucune déclaration. Je suis juste ennuyé par tout ça.”

J’ai demandé à un porte-parole de l’organisation Trump s’il s’agissait en fait de la sœur du président. Mais il semble que le tweet original du président – remerciant sa sœur pour son soutien – répondait à un faux compte qui a été récupéré dans la chambre d’écho de droite. – Chris Megerian (@ChrisMegerian) 20 novembre 2020

@TheBettyTrump est suspendu. Il a été créé il y a à peine un mois et comprenait plusieurs tweets louant Trump et insultant ses détracteurs de Trump. Dans un tweet, l’écrivain a appelé l’ancre de CNN Anderson Cooper «Anderson Pooper». Après avoir remarqué que Trump avait pris ses tweets pour un vrai message de sa sœur, l’écrivain s’est excusé de ne pas avoir clairement indiqué qu’il s’agissait d’un compte parodique. “J’aurais précisé plus tôt que j’étais une parodie, mais je ne m’attendais certainement pas à ce que le président Trump lui-même prenne connaissance du compte”, a écrit l’utilisateur.

Voici la réponse – ce n’est pas vraiment la sœur du président pic.twitter.com/ZaJj8YeIna – Chris Megerian (@ChrisMegerian) 20 novembre 2020

Elizabeth est l’un des frères et sœurs les plus timides des médias de Trump, restant même à l’écart des projecteurs lorsque la nièce de Trump, Mary Trump, a publié son livre sur la famille. En fait, Elizabeth était rarement mentionnée dans le livre. L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a déclaré au vice-président et Elizabeth n’étaient pas proches. Il a également noté que personne n’a appelé Elizabeth “Betty” pendant les 15 années où il a travaillé avec Trump. La Maison Blanche n’a pas commenté la situation, mais le tweet de Trump remerciant le compte parodique est toujours en ligne.