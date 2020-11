ré

Onald Trump devrait réduire de près de moitié le nombre de soldats américains en Afghanistan à 2500 d’ici janvier de l’année prochaine, a déclaré un responsable.

Le Pentagone prévoit également de réduire le nombre de soldats en Irak à 2500, soit une réduction de plus de 500. Cela vient après le bouleversement de la direction du Pentagone par M. Trump la semaine dernière, au cours duquel il a installé des loyalistes qui partagent sa frustration face à la présence continue des troupes. dans les zones de guerre.

Les chefs militaires ont été informés au cours du week-end des retraits prévus et un ordre exécutif est en préparation mais n’a pas encore été remis aux commandants, a déclaré le responsable.

Il y a actuellement entre 4 500 et 5 000 soldats en Afghanistan et plus de 3 000 en Iraq.

Selon l’ordre prévu, les réductions de troupes seraient achevées cinq jours seulement avant la prise de fonction de M. Biden, ce qui lui laisserait une empreinte militaire plus petite dans les deux zones de guerre clés.

Le nouveau chef du Pentagone de M. Trump, Christopher Miller, a fait allusion au retrait des troupes au cours du week-end dans un message soigneusement rédigé à la force qui suggérait un compromis.

Donald Trump avait pour objectif de retirer toutes les troupes d’ici la fin de 2020

Il a déclaré que «nous restons déterminés à terminer la guerre qu’Al Qaida a amenée sur nos côtes en 2001». Et il a averti que «nous devons éviter notre erreur stratégique passée de ne pas mener le combat jusqu’au bout».

Mais il a également précisé que «toutes les guerres doivent prendre fin».

«Ce combat a été long, nos sacrifices ont été énormes et beaucoup sont las de la guerre – je suis l’un d’entre eux», a-t-il déclaré. «Mettre fin aux guerres nécessite des compromis et des partenariats. Nous avons relevé le défi; nous avons tout donné. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison.

Le retrait accéléré, cependant, va à l’encontre des conseils de longue date de la direction militaire de M. Trump, y compris le général de marine Frank McKenzie, haut commandant américain pour le Moyen-Orient. Mais les responsables ont suggéré cette semaine que les commandants pourront vivre avec le retrait partiel, ce qui leur permet de garder les troupes antiterroristes en Afghanistan et leur donne plus de temps pour retirer les équipements critiques.

M. McKenzie et d’autres ont affirmé à plusieurs reprises qu’un retrait précipité pourrait compromettre les négociations visant à finaliser les négociations de paix en cours entre les talibans et les représentants de la société afghane, y compris l’actuel gouvernement afghan. Et ils préviennent également que les forces américaines devraient rester dans le pays pour garder les militants du soi-disant État islamique sous contrôle.

Reportage supplémentaire par Associated Press.