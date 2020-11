De nombreux médias tels que l’Associated Press et CBS News ont projeté que l’ancien vice-président Joe Biden deviendrait le 46e président des États-Unis samedi matin. Selon The Guardian, le président Donald Trump jouait au golf au Trump National Golf Course à Sterling, en Virginie, au moment de cette annonce. Trump a juré de contester les résultats de l’élection. Il a également allégué à plusieurs reprises (sans preuve) qu’il y avait eu fraude électorale et qu’il était le véritable vainqueur de la course.

Le Guardian a rapporté que Trump avait été aperçu portant une tenue de golf traditionnelle pour sa sortie de samedi matin. Un journaliste de la piscine de la Maison Blanche a écrit que le président portait “une casquette MAGA blanche, un coupe-vent, un pantalon sombre, une chemise sans tenue, des chaussures qui semblent appropriées pour le golf”. Malgré le fait qu’il ait été vu jouer au golf lorsque les médias ont projeté que Biden était le vainqueur de l’élection présidentielle, son équipe a quand même publié une déclaration dans laquelle elle a noté qu’elle continuerait de mener des batailles juridiques dans de nombreux États du champ de bataille qui ont aidé à livrer le ancien vice-président la victoire.

“Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer pour le vainqueur, et pourquoi ses alliés des médias essaient si dur de l’aider: ils ne veulent pas que la vérité soit révélée”, lit-on dans le communiqué de la campagne Trump. “Le fait est que cette élection est loin d’être terminée. Joe Biden n’a été certifié vainqueur d’aucun État, et encore moins d’États hautement contestés se dirigeant vers des recomptages obligatoires, ou d’États où notre campagne a des contestations juridiques valables et légitimes. pourrait déterminer le vainqueur ultime. En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs juridiques n’ont pas été autorisés à accéder de manière significative au processus de comptage. “

«À partir de lundi, notre campagne commencera à poursuivre notre cause devant les tribunaux pour garantir que les lois électorales sont pleinement respectées et que le vainqueur légitime est assis», poursuit le communiqué. “Le peuple américain a droit à une élection honnête: cela signifie compter tous les bulletins légaux et ne pas compter les bulletins illégaux. C’est le seul moyen de garantir que le public a pleinement confiance en nos élections. Il reste choquant que la campagne Biden ait refusé de le faire. d’accord avec ce principe de base et souhaite que les bulletins de vote soient comptés même s’ils sont frauduleux, fabriqués ou déposés par des électeurs non éligibles ou décédés. “

Il n’existe aucune preuve pour étayer les allégations de fraude électorale généralisée dans ce pays. De plus, le président élu n’a pas encouragé le dépouillement des «bulletins illégaux», et il n’y a eu aucun rapport indiquant que le vote «illégal» est un problème répandu dans le pays. Depuis que Trump a faussement affirmé mercredi matin qu’il était le vainqueur des élections et qu’il y avait une “fraude” dans tout le pays, ses commentaires ont été critiqués par ceux qui ont déclaré que ses déclarations étaient préjudiciables à la démocratie nationale.