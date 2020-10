Donne à Harry Styles le premier aperçu de “Golden” Il a cassé les filets! | AP

Chanteur et compositeur britannique Harry Styles a assez impressionné ses millions d’abonnés après avoir donné le premier aperçu de “d’or“et annoncent ainsi la sortie de leur clip vidéo tant attendu.

Comme prévu, Harry Styles a modifié ses millions de followers sur les réseaux sociaux en montrant le premier avancement du lancement de son vidéo musicale “D’or”.

Sur la photo, vous pouvez voir modes au centre vêtu d’un pantalon large jaune pastel avec un subtil imprimé floral accompagné d’une ceinture marron, d’un chapeau jaune et d’un tatouage papillon sur son torse, avec l’esthétique qui le caractérise tant et qui l’a aussi conduit à être un ambassadeur de la maison de couture italienne Gucci.

Après l’arrivée de cette publication, l’émotion et les mèmes ont inondé Twitter, devenant la nouvelle de la tendance numéro un du réseau social et jusqu’à présent, la photo a plus de 500 mille likes et des milliers de commentaires de ses adeptes qui ont soif. pour enfin voir le clip vidéo.

Il est à noter que depuis quelques jours, le hashtag #GoldenIsComing C’était aussi une tendance, puisque ses followers prédisaient déjà le lancement de la vidéo car à travers le site “Savez-vous qui vous êtes”, créé par l’ancien membre de One Direction lui-même, dans lequel on peut générer des messages personnalisés entrer votre nom et celui d’un ami.

C’est ainsi qu’aujourd’hui le message qu’il génère est “vous êtes en or”, une phrase qui fait partie des paroles de la chanson “Golden”, de l’album “Fine Line”, sorti en 2019.

De plus, à d’autres occasions, le beau chanteur britannique avait déjà utilisé son site Internet pour dévoiler des indices sur ses prochaines sorties, comme dans le cas de “Adore You”.

Le chanteur de “Watermelon sugar” n’a pas seulement fait sensation dans le monde de la musique, car il a également un rôle assez important dans l’industrie de la mode pour contester les normes de genre fixées par les vêtements.

Il est à noter que, modes Il tourne actuellement “Don’t Worry Darling”, le nouveau film de la cinéaste et actrice Olivia Wilde et faisait partie du projet après le départ de l’acteur Shia LeBouf et comme prévu, l’annonce de sa participation lui a également fait un tendance.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Harry Edward Styles a commencé sa carrière de chanteur en 2010 en tant que membre du boys band “One Direction”, avec lequel il a participé au programme “The X Factor” et est arrivé à la troisième place.

Bien que n’ayant pas gagné, le groupe a signé un contrat d’enregistrement avec le label Syco, avec lequel ils ont sorti les albums “Up All Night”, “Take Me Home”, “Midnight Memories”, “Four” et “Made in the AM”. “, qui a atteint la première place dans les listes des meilleures ventes dans de nombreux pays, parmi lesquels les États-Unis et le Royaume-Uni, en plus d’enregistrer des ventes élevées.

Après l’annonce d’une interruption indéfinie par One Direction, Harry Il a commencé sa carrière solo avec la publication de son album éponyme en 2017, qui a reçu de bonnes critiques de la part de la critique et a fait ses débuts en tête des charts sur les principaux marchés mondiaux.

De l’album, la chanson “Sign of the Times” est sortie en single, qui a atteint le numéro 1 au Royaume-Uni et 4 aux États-Unis et grâce à cette chanson, elle a également remporté un prix aux Brit Awards.

Sans aucun doute Harry Il a su gagner complètement l’amour de millions de personnes et est actuellement l’une des célébrités les plus influentes de la dernière décennie.

