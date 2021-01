Données collectées par WhatsApp selon les termes et conditions | Pixabay

L’emplacement précis, l’adresse IP, la marque mobile, le système d’exploitation et même les informations de tiers font partie de l’application de WhatsApp vous connaît, alors si vous voulez en savoir plus à ce sujet, continuez à lire car cela vous intéressera sûrement.

Les nouveaux termes et conditions de la populaire application de messagerie WhatsApp ont provoqué un émoi incroyable parmi ses utilisateurs.

Et c’est qu’en acceptant le Nouvelle politique, ceux qui utilisent l’application autoriseront l’accès aux données personnelles afin d’améliorer leur système d’exploitation.

Les informations que WhatsApp recueille avec les nouvelles politiques sont les suivantes:

Informations sur le compte: comprend le numéro de téléphone, le nom du profil, la photo de profil Messages: l’application dispose d’un service de cryptage de bout en bout, afin qu’ils ne puissent pas être lus par les serveurs WhatsApp. Messages non livrés: les messages qui ne peuvent pas atteindre le destinataire seront stockés sur les serveurs pendant une période de 30 jours, donc si le message n’est pas remis dans ce délai, il sera supprimé. Transfert de fichiers multimédias: lors du transfert de messages contenant des fichiers multimédias, ils seront temporairement stockés sur le serveur sous forme cryptée. Connexions: comprend les contacts de l’utilisateur, les informations de ces contacts qui n’utilisent pas l’application WhatsApp ne pourront pas être identifiées par l’application. Etats: l’utilisateur peut inclure un état dans son profil. Données de paiement et de transaction: en cas d’utilisation des services de paiement WhatsApp, des informations seront fournies sur les paiements et les transactions ainsi que sur les données pour les effectuer. Support technique: en demandant de l’aide dans le support technique de l’application, il est possible de partager des informations à partir des messages ou autre chose avec lequel l’utilisateur a besoin d’assistance.

Alors que les informations que l’application de WhatsApp sont automatiquement obtenues les informations suivantes:

Informations sur l’utilisation et les journaux: comprend les données concernant l’activité de l’utilisateur dans l’application, telles que les diagnostics et les performances, le temps d’utilisation et les options utilisées telles que les appels, les messages, les statuts, l’image de profil, etc. Informations sur l’appareil et la connexion: se référant aux informations de l’appareil mobile, telles que le modèle, le matériel, le système d’exploitation, le niveau de charge de la batterie, la force du signal, la version de l’application et la connexion, ainsi que les données de langue, fuseau horaire et adresse IP.

De plus, l’application nécessite une autorisation pour accéder à l’emplacement de l’appareil, donc pour envoyer votre position à vos contacts, il est nécessaire d’accepter cette autorisation, sinon cette fonction ne peut pas être utilisée.

Il est à noter que WhatsApp utilise votre adresse IP et les indicatifs régionaux de pays pour localiser précisément l’emplacement de l’utilisateur.

Grâce à l’utilisation de cookies, l’application de WhatsApp Vous pouvez fournir des informations à des tiers et les informations que vous obtenez sont les suivantes:

Informations que d’autres utilisateurs fournissent à votre sujet: informations de contact que d’autres utilisateurs envoient et que d’autres utilisateurs envoient à votre sujet. Rapports des utilisateurs: rapports d’autres utilisateurs sur les violations des termes et conditions de l’application. Entreprises sur WhatsApp: certaines entreprises peuvent partager des informations sur les interactions que vous avez avec elles. Fournisseurs de services tiers: désignant les entreprises Facebook qui aident à l’exploitation et au développement des services WhatsApp. Services tiers: lors de l’utilisation des services Facebook, ces services peuvent fournir des informations vous concernant à l’application.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Pour désinstaller et supprimer votre compte WhatsApp, procédez comme suit:

Entrez les paramètres WhatsApp et cliquez sur l’option “Compte” et cliquez sur “Supprimer le compte”. L’application demandera une confirmation pour la suppression de votre compte en saisissant votre numéro de téléphone avec l’indicatif du pays. Écrivez la raison pour laquelle vous souhaitez supprimer l’application. Confirmez la suppression du compte en avertissant que les données ou les sauvegardes de Google Drive ne peuvent pas être récupérées.

Cela peut vous intéresser: vous pouvez donc supprimer les nouvelles politiques WhatsApp 2021