Préférez-vous combattre Covid dans l’école de votre enfant? Feriez-vous plus confiance à votre directeur, à votre autorité éducative locale ou à Boris Johnson? Aucun prix pour deviner qui vient en dernier. Parmi les rebondissements tortueux des contrôles de Covid à Londres ces neuf derniers mois, aucun n’a été plus angoissant que pour ses écoles. Ils ont été ouverts au printemps, fermés en été, ouverts à l’automne et le gouvernement leur a ensuite dit de rester ouverts, même lorsque les cas montaient en flèche chez les jeunes.

Cela n’a pas été accepté par deux arrondissements de Londres, Greenwich et Islington, qui ont trouvé que la flambée des infections était devenue trop importante. Le replanification des leçons, la distanciation sociale, les tests et le traçage et le suivi du cauchemar des règles bureaucratiques de Whitehall étaient devenus intolérables pour le personnel.

Le dirigeant de Greenwich, Danny Thorpe, a déclaré que «le risque de Covid est désormais extrême» et que ses écoles fermeraient autrement que pour les enfants vulnérables de ceux des travailleurs essentiels.

Le gouvernement qui fermait les gymnases, les cafés, les pubs et les théâtres voulait que les écoles restent ouvertes, même si elles semblaient être des super-diffuseurs. Greenwich a été menacé de poursuites par le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson pour avoir enfreint sa politique. Le conseil a reculé, quoique sous la protestation. Islington avait également fermé ses écoles cette dernière semaine du trimestre, mais a été forcée de rouvrir à nouveau. Williamson harcelait et intimidait.

Je ne peux pas juger qui dans ce différend a raison. Je peux juger qui a le droit de décider. Inner London avait autrefois une seule autorité éducative autonome. Le gouvernement Thatcher l’a aboli et a confié la responsabilité aux arrondissements, bien que de nombreuses écoles soient devenues des académies semi-indépendantes. Londres a bien fait, augmentant régulièrement les taux de réussite scolaire. La décentralisation scolaire semble fonctionner.

Williamson trouve clairement cela intolérable. Il dit seulement qu’il sait ce qu’il y a de mieux pour les enfants de Londres. Mais il ne peut pas distinguer un arrondissement d’un autre. C’est trop compliqué. Une taille doit convenir à toutes les métropoles. Londres doit faire ce qu’on lui dit, jour après jour. Un effet secondaire de la pandémie de coronavirus a été de se concentrer sur ce qui distingue vraiment le local du national. Une maladie peut être une urgence nationale, mais il vaut mieux y répondre localement. Comme l’ont constaté des pays comme l’Allemagne, les villes et les provinces locales ont formé des équipes en place avec des connaissances locales pour faire ce qui est nécessaire. La Grande-Bretagne, d’autre part, a essayé d’inventer une nouvelle industrie à partir de rien.

Les tests et le traçage ont plus ou moins fonctionné dans toute l’Europe car ils s’appuyaient sur les services existants. On sait que les gens font plus confiance au gouvernement local qu’au central et sont plus enclins à obéir à ses règles. Ils veulent savoir à qui ils confient leur vie. En Grande-Bretagne et clairement à Londres, la réglementation centrale de Covid a dégénéré en négociations politiques, les gouvernements d’Écosse et du Pays de Galles, de Manchester et de Liverpool essayant de suivre leurs propres voies. Whitehall a dévasté toutes les entreprises hôtelières de l’ouest de Londres, où le taux de cas est en baisse d’environ 150 pour 100 000, afin de ne pas sembler biaisé contre l’est de Londres – où le taux de cas de Havering est maintenant de 591. Le maire étrangement inefficace de Londres, Sadiq Khan, semble un spectateur.

La gestion du verrouillage est devenue désespérément difficile. Personne n’a trouvé de réponse. Il semble que, comme la grande peste de 1665, Covid devra simplement s’épuiser – maintenant avec l’aide des vaccins.

Ce qui est devenu clair, c’est que l’éducation occupe le devant de la scène. La décision de Williamson de permettre aux étudiants de revenir dans les universités en septembre dernier était rétrospectivement imprudente. Maintenant, il en va de même pour exiger que les enfants se rassemblent dans les écoles.

La question est de savoir qui devrait décider? Aucune partie de Londres ne voudra participer à la propagation de l’infection. Mais certains arrondissements, principalement dans l’est de Londres, sont en tête de la ligue des infections, tandis que d’autres sont près du bas.

De nombreux enseignants subissent la même pression que les agents de santé. Pour les directeurs d’école, il est déjà assez difficile de rester en contact avec le personnel et les parents sans que les pages de changements de politique ne les inondent de Whitehall.

La réalité est que le gouvernement central britannique a le pire bilan de pandémie en Europe. Il a l’un des pires taux de cas et l’un des pires taux de mortalité. Harceler ceux qui combattent Covid en première ligne est la dernière chose qu’il devrait faire. Le centre ne sait pas mieux. Donnez-moi Greenwich et Islington n’importe quel jour.