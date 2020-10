La plate-forme de livraison de nourriture DoorDash s’est associée pour la première fois à un restaurant pour construire un nouveau magasin de brique et de mortier, a rapporté le San Francisco Chronicle. Burma Bites, une spin-off de Burma Superstar, basée à Oakland, en Californie, a été conçue pour la livraison et à emporter, et proposera des versions des plats du menu du restaurant parent ainsi que de nouveaux éléments dans des conteneurs à emporter respectueux de l’environnement, a déclaré DoorDash. Selon la Chronique, tous les éléments du menu coûtent entre 12 $ et 19 $.

DoorDash n’a pas révélé le montant de son investissement dans Burma Bites, mais a déclaré à The Verge dans un e-mail qu’il travaillait sur le projet depuis environ un an. Le restaurant devait initialement ouvrir en mars, mais cela a été retardé par la pandémie de coronavirus.

Georgie Thomas, responsable des partenariats régionaux avec les marchands chez DoorDash, a déclaré que l’objectif de la société était de «donner aux restaurants les outils nécessaires pour se connecter avec plus de clients et créer de nouvelles sources de revenus», et poursuit sa mission en créant le concept à emporter à partir de zéro pour un. restaurant spécifique.

Comme d’autres plates-formes de livraison de nourriture, DoorDash a vu ses ventes augmenter aux États-Unis pendant la période de verrouillage pandémique, alors que les restaurants fermaient leurs salles à manger en personne. La société avait en fait déposé une demande de bourse en février et prévoyait une introduction en bourse traditionnelle avant la fin de l’année. DoorDash a déclaré en juin avoir levé 400 millions de dollars de capitaux propres, ce qui a porté sa valorisation à près de 16 milliards de dollars.

DoorDash a eu une relation difficile avec les restaurants et ses livreurs pendant la pandémie. Il a commencé relativement bien, annonçant en avril qu’il réduirait les frais de commission que les restaurants aux États-Unis, au Canada et en Australie paient de 50% pendant une durée limitée. Puis en mai, une histoire virale sur un propriétaire de pizzeria achetant son propre inventaire à DoorDash avec un profit a soulevé des sourcils sur la façon dont il subventionne certaines livraisons.

En juin, le procureur du district de San Francisco a poursuivi l’entreprise pour pratiques commerciales déloyales présumées et mauvaise classification des travailleurs. Et l’année dernière, la société a été appelée pour avoir empoché quelques conseils clients pour couvrir le salaire de base pour les livraisons. DoorDash a par la suite modifié la politique pour garantir que les conducteurs reçoivent 100% de leurs pourboires.

Burma Bites devrait ouvrir ses portes le 28 octobre dans la rue Burma Superstar.