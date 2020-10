L’actrice de Broadway et de télévision Doreen Montalvo est décédée à l’âge de 56 ans. Montalvo, largement connue pour sa performance dans la comédie musicale de Broadway In the Heights, est décédée samedi après-midi des suites d’un mal soudain, a confirmé son manager, Steve Maihack, sur les réseaux sociaux.

Dans un post Instagram mettant en vedette le chant de Montalvo, Maihack a écrit que “cela fait deux semaines que tous ceux qui aiment Doreen Montalvo Mann ont eu la plus grande patience et la plus grande foi, qu’elle nous reviendrait”. Cette déclaration a ajouté que la famille et les amis de Montalvo “sont dévastés d’apprendre qu’elle nous a quittés aujourd’hui”. Maihack a ajouté, “mon cœur me fait mal pour nous tous.”

Dans la légende qui l’accompagne, Maihack a réfléchi sur sa relation de travail avec la star, avec qui il a dit que c’était un “honneur et un plaisir extrême” d’avoir travaillé avec. Maihack a déclaré que “dès la minute où nous nous sommes rencontrés, c’était comme si nous étions amis depuis des années. Des esprits apparentés, c’est sûr.” Rappelant son souvenir préféré de Montalvo – la regardant en tant que “Gloria Fajardo dans la tournée OYF au théâtre en plein air à l’extérieur du KC Starlight. lui-même dirigeait le moment le plus PARFAIT pour nous tous. ” un naturel. Doreen pouvait tout faire. Elle était comme un billet de loto gagnant. “

“Elle était notre ticket gagnant pour le loto. Nous continuerons à la porter, à raconter son histoire et à nous souvenir du talent et de l’amour qu’elle partageait avec nous tous. Plus important encore, l’AMOUR, tant qu’il y aura de l’amour”, écrit-il. “DOREEN, quelle bénédiction absolue de vous avoir connu au cours de votre incroyable voyage humain. Je prie pour vous et vous aimerez et vous manquerez, para siempre. Para Siempre. PARA SIEMPRE.”

En plus de jouer dans In the Heights, les autres crédits de scène de Montalvo incluent On Your Feet, Flash Dance The Musical et Giant. Elle avait joué dans Mme Doubtfire, bien que trois jours seulement après sa première le 9 mars, selon Entertainment Tonight, elle a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Ses crédits télévisés incluent Law & Order, One Life to Live, The Good Wife, Smash et Tracked. Elle devrait également apparaître dans In The Heights de Jon M. Chu et dans l’adaptation cinématographique de West Side Story par Steven Spielberg.

Selon Deadline, Montalvo a subi un accident vasculaire cérébral environ un mois avant sa mort, mais on ne sait pas si cela a contribué à sa mort. Elle laisse dans le deuil son mari, le comédien Michael Mann et ses beaux-enfants.