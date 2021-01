Douceur! Ana Cheri montre ses charmes dans un maillot de bain rose | Instagram

Avec un maillot de bain deux pièces rose, le mannequin est Ana Cheri Il a laissé ses followers plus qu’impressionnés, ce qu’il a fait à travers une publication sur son compte Instagram officiel.

Étant une célébrité dans les réseaux sociaux, la mannequin américaine maintient son compte Instagram assez actif en permanence car elle publie souvent des photos et des vidéos avec lesquelles elle parvient à allumer ses followers.

Malgré que Ana Cheri Elle est un peu plus âgée que les autres mannequins qui rendent également fous leurs fans avec leurs chiffres sur leurs réseaux sociaux, elle reste vraiment spectaculaire, ceci grâce au fait que la belle femme d’affaires fait beaucoup d’exercice.

On peut le corroborer sur son propre compte Instagram, il y a plusieurs vidéos où il apparaît en train de faire des routines, également sur sa chaîne YouTube car il est aussi un youtubeur, il a publié plusieurs vidéos de routines complètes.

Ce qui est intéressant à propos de sa chaîne YouTube, c’est que ce n’est pas seulement là qu’il publie des routines d’exercices, en fait il a un contenu varié, dans certaines de ses vidéos, vous pouvez trouver des conseils beauté, des vêtements et des séances photo précisément avec ses tenues. salle de bains.

Ces vêtements sont ceux que ses admirateurs apprécient le plus car avec eux il a réussi à attirer plus que l’attention, Ana Cheri Il a réussi à provoquer plus que des soupirs parmi ses adeptes, parmi ce que l’on a pu trouver, c’est qu’il parvient à se hérisser la peau et à accélérer le cœur.

Avec un tout petit maillot de bain deux pièces rose, Ana Cheri a réussi à obtenir tellement de regards, s’appuyant sur des pierres, elle a montré à quel point son maillot de bain était minuscule, laissant une partie de ses charmes en vue, ce qui attire beaucoup d’attention car c’est pratiquement juste un morceau de tissu qui le recouvre.

Tropical Paradise Croyez-moi, vous voulez voir tout le nouveau contenu exclusif de cette session! Lien dans ma bio pour mon compte Fans Only! C’est GRATUIT de me suivre, c’est aussi le SEUL endroit où je réponds aux messages directs », écrit-il dans la description.

Ana Cheri a décidé de faire partie de la guilde des célébrités qui ont lancé des pages dans OnlyFans ceci pour pouvoir partager du contenu qui n’est pas autorisé sur d’autres réseaux sociaux tels que Instagram ou Facebook, mais ce qui différencie le beau mannequin et la femme d’affaires est que son compte est gratuit, bien sûr que vous ne pouvez rien voir tant que vous ne vous êtes pas abonné, ce qui est gratuit, c’est peut-être pourquoi il est devenu si populaire.

Il y a diverses activités qu’Ana Cheri, épouse de Ben Moreland, effectue tout au long de la journée, même si elle peut prendre le temps de partager ses photos sur Instagram, il semble que ce n’est que ce qu’elle fait, mais c’est plus que cela, car dans ce compte aussi Vous pouvez voir qu’il dirige son entreprise et la maintient à flot.

En plus d’être une youtubeuse, mannequin, femme d’affaires et une belle épouse, Ana Cheri est également coach de fitness comme son mari, les deux ont transformé leur popularité en une entreprise ronde, car en raison de l’exercice constant, elle a décidé de lancer une ligne de vêtements. du sport en plus d’autres éléments et même des protéines qui peuvent faciliter la production de muscles de votre corps.

Bien qu’à certaines occasions, elle ait été comparée à d’autres grands modèles du milieu, Ana Cheri reste très indépendante, concentrée sur ses affaires et sans changer l’ordre, mais elle a également promu d’autres modèles de ses amis.

Nous espérons en savoir un peu plus sur la belle coach fitness Ana Cheri et que tous les projets qu’elle réalise seront fructueux pour elle.

