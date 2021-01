Anthony Martial a envoyé United dans l’intervalle 1-0 à Old Trafford, mais Villa a rallié et est allé au niveau d’un but de Bertrand Traoré 58 minutes.

Malheureusement pour Villa, United était à nouveau en tête trois minutes plus tard après que Luiz ait été accusé d’avoir commis une faute sur Pogba dans la surface de réparation, Bruno Fernandes marquant le coup de pied qui en résultait.

Luiz a fait des remontrances à l’arbitre Michael Oliver, mais la décision a été maintenue malgré un long examen VAR pour déterminer s’il y avait un contrat – et United a ensuite récolté trois points.

Luiz a posté une vidéo sur l’incident avec le message: “Je vois cette vidéo, je ne peux pas croire que c’était une pénalité, je soutiens toujours un football plus juste, avec moins d’erreurs, mais quand je m’arrête et vois ce type de mouvements. nous avons VAR pour vous aider, commençons à l’utiliser CORRECTEMENT, ces erreurs peuvent définir l’avenir des clubs! “

Luiz a répondu à son tweet avec une autre vidéo en gros plan du contact avec Pogba et a écrit: «C’est juste pour le montrer plus clairement !! @AVFCOfficial @Premierleague ».

Le milieu de terrain a également retweeté une vidéo d’un fan qui semblait montrer Pogba informant Luke Shaw qu’il aurait dû aller au sol dans un incident dans les minutes qui ont précédé la décision de pénalité.

Dean Smith a déclaré que bien qu’il ait estimé que c’était la bonne décision au départ, il ne pouvait pas comprendre pourquoi Oliver n’avait pas consulté le moniteur de terrain.

«J’ai de la sympathie pour Michael», a déclaré Smith. «D’où je me tenais, cela ressemblait à une pénalité.

«Je pensais que Douglas Luiz était trop serré envers Paul Pogba et on aurait dit qu’en se retournant, il l’attirait vers le bas.

“J’ai senti que c’était une pénalité à l’époque et je pouvais voir pourquoi l’arbitre l’a certainement fait aussi. Mais ensuite, aller dans le vestiaire et le revoir, très, très douteux. Il me semble qu’il trébuche. contact très, très minime.

“Si tel est le cas, s’il y a autant de doute, alors l’idée du VAR est d’envoyer l’arbitre là-bas pour se chercher, donc un peu stupéfait de savoir pourquoi il n’a pas été envoyé pour y jeter un coup d’œil. . “

