La chanteuse Douce a révélé a découvert certains des secrets de la vie de Juan Gabriel qui, selon lui, avait un caractère très étrange, et à une occasion, il s’est tenu Luis Miguel.

Une nouvelle controverse entoure la vie de “Soleil du Mexique“Ceci après que le même chanteur Dulce ait découvert l’une des anecdotes peu connues sur la relation entre Luis Miguel et Juan Gabriel, qui aurait été affectée après le «snob» de «Divo de Juárez».

Le célèbre chanteur, Dulce, était un ami très proche de l’interprète de “chère“, d’après ce que j’ai connu de nombreux détails sur lui et sa personnalité, c’est récemment que la star des scènes a partagé ce qui s’est passé entre le” Soleil “et Juan Gabriel.

C’est dans une récente interview que le chanteur de “Your doll” a partagé le moment et la raison pour laquelle Juan Gabriel n’a pas assisté au rendez-vous qu’il a eu avec le jeune interprète de “L’inconditionnel“Selon Dulce, cela était dû au fait que le natif de Paracuaro, Michoacán” était très rare. “

Comme détaillé, les deux personnages ont convenu de se rencontrer au milieu de la Saint-Sylvestre, cependant, il assure que l’artiste et compositeur, Juan Gabriel, serait “paresseux” pour assister à l’événement, a révélé le natif de Tamaulipas.

Luis Miguel l’a invité à passer la fin de l’année, j’étais là et il m’a dit «allons-y». Et je lui dis … “Oh, bien sûr que nous y allons” et puis il a dit “oh non, j’étais paresseux, le jour même!”

Plus tard, Dulce révèle que son grand ami, Juan Gabriel, lui a dit “à quel point ils n’avaient pas assisté à l’événement depuis que Luis Miguel n’a salué que les invités, il n’a pas non plus dîné et s’est levé et s’est enfermé dans sa chambre et personne d’autre ne l’a revu. “. À ce qu’elle décrit, elle a répondu:

Je lui ai dit «oh non, c’est ennuyeux», et il a dit «oh oui, c’est bien que nous n’y soyons pas allés». Mais c’est ainsi qu’il a fait aussi, c’est-à-dire pas à Noël, mais à tout moment il disparaîtrait, non? rappelé.

Il est à noter que Dulce, Juan Gabriel et Luis Miguel sont trois personnalités marquantes du monde de la musique.

“C’était très étrange et solitaire”

L’interprète de “Laisse-moi revenir vers toi”, “Lobo”, “Je l’aime toujours”, “Blessures”, parmi beaucoup d’autres thèmes, a partagé qu’une fois le “Divo de Juárez” l’avait laissée debout chez lui.

Selon son récit, à une occasion, elle est allée passer la fin de l’année avec le chanteur de “Abrazame muy fuerte”, elle a pensé que ce serait une très bonne expérience, cependant, l’auteur de plus de 1 800 chansons, l’a laissée seule “. troisième jour je ne l’ai plus vu “, dit-il

Un jour, il m’a invité à passer un réveillon du Nouvel An avec lui à Acapulco et je suis parti environ une semaine, facile, et quand je suis arrivé, il m’a dit … ‘Oh ami, ceci et cela’, il m’a emmené dans ma chambre, très gentil tout, il avait ses chambres pour ses invités. Et le premier jour, parler et parler, et soudain le troisième jour, je ne l’ai plus vu.

La star mexicaine souligne que “Juanga”, comme on l’appelait aussi, a eu ses moments où il voulait soudain être seul, alors elle a décidé de sortir avec d’autres amis, car il se décrivait comme très sociable donc les invitations ne manquaient pas, plus tard, le chanteur lui-même lui a dit: «où étais-tu, je te cherchais, et je lui ai dit, eh bien, tu t’es enfermé, je n’allais pas rester enfermé». Il a détaillé le célèbre.

Juan Gabriel voulait-il emmener Dulce vivre ensemble?

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mieux connue sous le nom de Dulce, souligne qu’elle ressentait une profonde appréciation pour Juan Gabriel et qu’il y avait une très bonne amitié entre eux et il lui a même dit d’aller vivre avec lui mais ne lui a jamais prêté attention.

Il ne m’a jamais rien proposé, il voulait que j’aille vivre avec lui, “ viens vivre avec moi, je vais te donner une maison ” et tout ça, mais je ne l’ai jamais écouté, il a dit “ si je suis marié et j’ai une fille , comment vais-je aller avec toi », et elle a dit« ça n’a pas d’importance, allons-y, laisse ton mari te rendre visite », et elle a dit« non, tu es folle ».

Non, comment pensez-vous, je suis allé vivre avec Juan Gabriel, je l’aimais très bien, mais il était très étrange, il avait aussi ses particularités », a révélé Dulce.