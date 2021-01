T

Les membres de la garde nationale de l’armée américaine welve auraient été démis de leurs fonctions d’investiture en raison de leurs liens avec les milices d’extrême droite.

Un responsable de l’armée américaine et un haut responsable du renseignement américain ont confirmé la décision de renvoyer les 12 membres de la Garde à l’Associated Press sous couvert d’anonymat en raison de la réglementation des médias du ministère de la Défense.

Aucun complot contre le président élu Joe Biden n’a été trouvé, rapporte l’agence de presse américaine.

Les services secrets américains ont renforcé la sécurité dans et autour du Capitole une semaine plus tôt en préparation, et le centre-ville est essentiellement verrouillé avec des rues bloquées, de hautes clôtures installées et des dizaines de milliers de gardes nationaux et d’autres agents des forces de l’ordre stationnés dans la zone.

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré dimanche à l’Associated Press que les responsables étaient conscients de la menace potentielle et il a averti les commandants de rester à l’affût de tout problème dans leurs rangs à l’approche de l’inauguration.

Le FBI serait en train de contrôler tous les 25 000 soldats de la Garde nationale entrant dans la région.

Les partisans pro-Trump prennent d’assaut le Capitole américain

La police du Capitole des États-Unis avec des armes tirées montre que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole

AP

Des policiers utilisent du gaz poivré sur les manifestants pro-Trump pendant les affrontements

REUTERS

La police du Capitole des États-Unis tient des manifestants à la pointe d’une arme près de la chambre à l’intérieur du Capitole américain

AP

Une explosion causée par une munition de la police est vue alors que les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le Capitole américain à Washington

REUTERS

Un manifestant est vu pendu au balcon dans la salle du Sénat

.

La fumée remplit la passerelle devant la salle du Sénat alors que les partisans du président Donald Trump sont confrontés à des agents de la police du Capitole américain à l’intérieur du Capitole

AP

Un partisan du président américain Donald Trump se débat avec un policier anti-émeute après que le manifestant a poussé une ligne de police à l’extérieur du bâtiment du Capitole

. via .

Les gens s’abritent dans la galerie de la Chambre alors que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole américain

AP

Les partisans du président Donald Trump sont confrontés à des officiers de police du Capitole américain à l’extérieur de la salle du Sénat à l’intérieur du Capitole

AP

Les partisans de Trump tentent de franchir une barrière policière

AP

Les partisans du président Donald Trump lui mettent l’eau aux yeux après que la police du Capitole américaine ait déployé un agent chimique à l’extérieur du Capitole américain

AP

Les partisans de Trump tentent de franchir une barrière policière,

AP

La police surveille les manifestants qui ont tenté de franchir une barrière policière

AP

Donald Trump

Le président Donald Trump prend la parole lors d’un rassemblement

AP

Avec le Washington Monument en arrière-plan, les gens assistent à un rassemblement de soutien au président Donald Trump près de la Maison Blanche

AP

Des manifestants cassent du matériel de télévision à l’extérieur du Capitole américain

AP

Les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le Capitole américain à Washington,

REUTERS

La police affronte les partisans du président Donald Trump alors qu’ils manifestent au deuxième étage du Capitole américain près de l’entrée du Sénat après avoir enfreint les défenses de sécurité, à Washington

REUTERS

Les partisans du président américain Donald Trump s’affrontent avec des policiers devant le Capitole américain à Washington

REUTERS

Les forces de l’ordre repoussent les partisans du président américain Donald Trump qui tentent d’entrer dans le Capitole américain lors d’une manifestation contre la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

REUTERS

Des manifestants affrontent la police du Capitole lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

REUTERS

Les partisans du président Donald Trump escaladent le mur ouest du Capitole américain

AP

Le président élu américain Joe Biden serre les mains dans la prière alors qu’il parle des violentes manifestations dans et autour du Capitole américain à Washington

REUTERS

Un partisan du président Donald Trump porte un drapeau de bataille confédéré au deuxième étage du Capitole américain près de l’entrée du Sénat après avoir violé les défenses de sécurité à Washington,

REUTERS

Les partisans du président américain Donald Trump se couvrent le visage pour se protéger des gaz lacrymogènes lors d’un affrontement avec des policiers devant le Capitole américain à Washington

REUTERS

Les partisans de Trump affrontent la police et les forces de sécurité alors qu’ils poussent des barricades pour prendre d’assaut le Capitole américain

. via .

Un partisan du président américain Donald Trump porte un masque à gaz alors qu’il proteste après avoir pris d’assaut le Capitole américain

. via .

Les partisans du président américain Donald Trump manifestent à l’intérieur du Capitole américain

. via .

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et le vice-président Mike Pence s’entretiennent avant une session conjointe de la Chambre et du Sénat pour compter les votes du Collège électoral émis lors des élections de novembre, au Capitole à Washington

AP

La salle de la Chambre est vide après une évacuation précipitée alors que les manifestants tentaient de s’introduire dans la salle du Capitole américain

AP

Le représentant Andy Kim, DN.J., nettoie les débris et les effets personnels éparpillés sur le sol de la rotonde tôt le matin après que les manifestants ont pris d’assaut le Capitole à Washington

AP

Des dégâts sont visibles dans les couloirs tôt le matin après que les manifestants ont pris d’assaut le Capitole à Washington

AP

Les membres du personnel du Congrès se barricadent après que les partisans de Trump ont fait irruption à l’intérieur du Capitole américain à Washington, DC

. via .

Des gaz lacrymogènes sont libérés dans une foule de manifestants lors d’affrontements avec la police du Capitole lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain, au Capitole américain

REUTERS

Les membres du personnel du Congrès lèvent la main pendant que les équipes Swat de la police du Capitole vérifient tout le monde dans la salle alors qu’ils sécurisent le sol des suporteurs de Trump à Washington, DC

. via .

Un partisan du président américain Donald Trump porte un masque à gaz et tient un buste de lui après que lui et des centaines d’autres ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole

. via .

Les membres du personnel du Congrès se barricadent après que les partisans de Trump ont fait irruption à l’intérieur du Capitole américain à Washington, DC

. via .

Un manifestant pro-Trump porte le lutrin de la présidente américaine de la maison Nancy Pelosi à travers la Roturnda du Capitole américain après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment

.

Les partisans du président américain Donald Trump manifestent dans la rotonde du Capitole américain

. via .

Une foule pro-Trump se rassemble à l’intérieur de la salle du Sénat dans le Capitole américain après que des groupes ont pris d’assaut le bâtiment

.

La police avec des armes à feu se tient près d’une porte barricadée alors que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole américain

AP

Des membres des Oath Keepers sont vus parmi les partisans du président américain Donald Trump au Capitole américain lors d’une manifestation contre la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

REUTERS

Mais les responsables de l’application de la loi ont déclaré qu’il n’y avait aucune menace pour le public et que l’incendie n’était pas considéré comme une menace pour l’inauguration. Les pompiers locaux ont rapidement éteint l’incendie.

en relation

L’évacuation de certains participants et le verrouillage ont été ordonnés par le chef par intérim de la police du Capitole avec beaucoup de prudence, ont déclaré des responsables.

M. Biden ne participait pas à la répétition, pas plus que les autres personnalités qui assisteront à la cérémonie de mercredi.