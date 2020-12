Dove Cameron confirme avoir rompu avec Thomas Doherty depuis octobre! | Réforme

Comme vous vous en souvenez peut-être, les acteurs de renom étaient ensemble depuis 2016, cependant, ces derniers jours, ils ont été sur toutes les lèvres pour leur séparation, qui ont tous souligné que cela était dû à une infidélité de la part de Thomas Doherty à Colombe Cameron.

Et maintenant, à travers un message sur Twitter, l’actrice Dove Cameron a annoncé qu’elle et Thomas Doherty avaient mis fin à leur relation.

Thomas Doherty et Dove Cameron ont commencé une relation amoureuse en 2016 après être tombés amoureux sur le tournage des films de Disney Channel, “Descendants” et bien qu’ils semblaient être l’un des couples de jeunes les plus stables, les artistes ont décidé de mettre fin à leur fréquentation. il y a quelques mois.

Et c’est qu’après des théories et des spéculations sans fin sur le possible interruption de Dove Cameron et Thomas Doherty, l’actrice a finalement confirmé son tonnerre avec la star du reboot de “Gossip Girl”.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’était via le réseau social de Twitter, où Colombe Elle a publié la triste nouvelle publiquement et a dit à ses partisans qu’elle et Thomas avaient pris cette décision difficile depuis octobre dernier.

salut. En octobre, @thomasadoherty et moi avons décidé de nous séparer. La décision a été incroyablement difficile, mais nous nous aimons toujours et resterons amis. Merci de nous avoir permis notre vie privée en ce moment. – Dove Cameron (@DoveCameron) 12 décembre 2020

Bonjour à tous. En octobre, @thomasadoherty et moi avons décidé de nous séparer. La décision a été incroyablement difficile, mais nous nous aimons toujours et resterons amis. Merci de nous avoir permis notre vie privée en ce moment », a-t-il écrit dans le message.

Cependant, les raisons pour lesquelles l’ancien couple a pris cette décision sont inconnues, mais les fans des deux ont une théorie selon laquelle Thomas c’était infidèle à Dove avec sa nouvelle co-star de “Gossip Girl”, l’actrice Emily Alyn Lind.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que la question de l’infidélité est relatée dans la vie amoureuse de Dove Cameron, puisque son ex Ryan McCartan l’a accusée plus tôt cette année de l’avoir trompé alors qu’ils sortaient ensemble.

Lorsqu’une personne toxique ne peut plus vous contrôler, elle essaiera de contrôler la façon dont les autres vous voient. La désinformation vous semblera injuste, mais restez au-dessus, en espérant que tôt ou tard d’autres personnes verront la vérité comme vous l’avez fait », a lu une phrase écrite sur un tableau noir dans l’une des publications des accusations de Ryan).

Il est à noter que Thomas et Colombe Ils ont commencé à être ensemble depuis 2016, bien qu’ils aient officialisé leur relation jusqu’en 2017.

En fait, depuis, l’ancien couple semblait de plus en plus heureux et amoureux, et ils n’hésitaient pas à faire des déclarations romantiques exprimant le grand amour qu’ils avaient sur les réseaux sociaux. On pensait même qu’à tout moment ils se marieraient, ce qui ne s’est malheureusement pas produit.

Une autre des théories concernant son interruption souligne que le dernier projet professionnel de Doherty (le redémarrage de Gossip Girl) l’a occupé ces derniers mois et a créé une distance et un refroidissement dans sa relation avec Cameron.

En revanche, l’ancien couple a été vu ensemble pour la dernière fois en août et récemment les adeptes des deux se sont rendu compte qu’ils ne se suivaient plus sur le célèbre réseau social Instagram et avaient supprimé plusieurs photos ensemble.

Colombe Olivia Cameron mieux connue sous le nom de Dove Cameron est connue pour son double rôle de Liv et Maddie Rooney dans la série Disney Channel “Liv and Maddie” et pour ses rôles principaux dans les films “Cloud 9”, “Barely Lethal”, “Descendants”, “Descendants 2”, “Descendants under the sea” et “Descendants 3”, également en 2016, ont participé à la comédie musicale NBC “Hairspray Live!”.

