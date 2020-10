Mardi, le président Donald Trump a annoncé sur Twitter qu’il avait demandé à son administration d’arrêter la négociation d’un nouveau chèque de relance, et les indices de marché ont chuté en quelques minutes. Selon un rapport de CNBC, le Dow Jones Industrial Average a clôturé plus de 400 points de moins à la fin de la journée. Cela a laissé les analystes avec de sérieuses craintes quant à la direction que prendra l’économie au cours des prochains mois.

Trump a tweeté qu’il avait “chargé mes représentants de cesser de négocier jusqu’à la fin des élections”, ayant rejeté la dernière offre de compromis des démocrates. Il a ajouté qu’il avait conseillé au Sénat des États-Unis, contrôlé par les républicains, d’ignorer tout autre dialogue de relance et de se concentrer sur la confirmation de sa nomination à la Cour suprême. Si le tweet de Trump se concrétise, il n’y aura probablement pas de nouveau stimulant économique avant la fin de novembre au plus tôt, compte tenu du temps qu’il faudra pour compter les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

RUPTURE: Dow chute de plus de 400 points à une nouvelle session après que Trump a mis fin aux discussions de relance https://t.co/Y95ZRZKSLQ pic.twitter.com/MnNCA95R3T – CNBC Now (@CNBCnow) 6 octobre 2020

Le tweet de Trump est arrivé à 14 h 48 HE, et en 15 minutes, il y a eu des changements notables sur le marché. En plus du Dow Jones, le Nasdaq Composite aurait chuté de 1,6% et le S&P 500 également. Le Dow Jones, en particulier, se portait bien mardi avant le tweet de Trump.

L’annonce de la relance a eu un impact particulier sur l’industrie du transport aérien, qui comptait sur le prochain projet de loi de relance pour une aide financière majeure. Les voyages étant quasiment interrompus dans le monde, les grandes entreprises ont du mal à payer leurs employés, et les plans républicains et démocrates prévoyaient au moins une certaine aide pour les compagnies aériennes.

Il s’agira maintenant de savoir qui balaie et combien de stimulus nous obtenons et à quoi cela ressemble sous un congrès / président républicain ou démocrate “, a déclaré Dennis DeBusschere à CNBC. DeBusschere est un stratège quantitatif chez Everscore ISI, et il a déclaré:” Pour maintenant … le scénario de balayage favorise clairement les Dems. C’est pourquoi il ne faut pas aller trop loin pour relâcher les échanges de relance. “

… demande, et regardant vers l’avenir de notre pays. J’ai demandé à mes représentants d’arrêter de négocier jusqu’à la fin des élections, lorsque, immédiatement après ma victoire, nous adopterons un important projet de loi de relance axé sur les travailleurs américains et les petites entreprises. J’ai demandé… – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Trump a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir tenté d’arrêter les négociations de relance pour se concentrer sur les élections, et pour l’avoir fait via Twitter. Le président a passé une grande partie de mardi sur Twitter tout en travaillant de manière isolée parce qu’il a COVID-19. Selon un rapport de Vanity Fair, les traitements que Trump reçoit affectent probablement son humeur et son tempérament, suscitant des inquiétudes quant à son habitude de faire de larges annonces en ligne.

Le Congrès américain n’a pas nécessairement besoin d’obéir au mandat de Trump d’arrêter les négociations sur les contrôles de relance, bien que les analystes supposent qu’ils le feront. Bien que les législatures puissent adopter un projet de loi sans sa permission, Trump a indiqué qu’il ne le signerait pas dans la loi s’ils le faisaient.