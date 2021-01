B

oris Johnson avait un shtick familier pour les banquiers quand il était maire.

Il se présentait comme conférencier lors des dîners de la ville, tard et échevelé, prétendait ne pas savoir à quel événement il était, puis ravageait le public avec à quel point ils et leurs services financiers de renommée mondiale étaient brillants. Le public l’encourageait aux chevrons, même s’ils l’avaient vu exécuter le même tour à maintes reprises.

Quelle différence fait un référendum.

Depuis qu’il est revenu à la politique de première ligne et est passé au camp du Brexit, il a laissé la ville seule et mal aimée pour se débrouiller seule. Rappelez-vous “f * ck business”?

Au lieu de cela, il s’est concentré sur une sortie brutale de l’UE qui pacifierait ses députés d’arrière-ban de droite à tout prix.

Plutôt que de négocier un accord sur le Brexit pour protéger la plus grande industrie du Royaume-Uni – qui emploie un Britannique sur 14 -, il a complètement exclu les services financiers des négociations alors qu’il se concentrait sur le poisson.

Tout cela est une vieille nouvelle pour la ville. Les banquiers, les gestionnaires de fonds et les courtiers pourraient dire qu’ils auraient été laissés pour compte il y a des années froides. L’écriture était sur le mur lorsque l’accord condamné de Checkers en 2018 a déclaré qu’ils perdraient l’accès efficace à l’Europe dont ils jouissaient depuis des décennies. Ils ont élaboré des plans en conséquence, transférant leurs opérations vers l’UE, où cela était jugé nécessaire pour que les affaires se poursuivent.

C’est donc avec stupéfaction qu’ils ont entendu que certains ministres étaient choqués que 6 milliards d’euros d’échanges d’actions quotidiens aient été transférés de Londres à l’UE le premier jour du Brexit lundi dernier.

Avant le Brexit, le système boursier mondial battant à Londres traitait environ un tiers de toutes les transactions sur les actions européennes des investisseurs européens (pensez: Santander, Siemens ou Volkswagen). Compte tenu de la domination de Londres sur le commerce mondial des actions, il a simplifié la vie des commerçants continentaux en utilisant les entreprises londoniennes comme un guichet unique pour toutes leurs transactions.

Mais depuis la semaine dernière, ces actions libellées en euros doivent être achetées et vendues sur le continent. Comme le dit Alasdair Haynes, directeur général de la bourse Aquis: «La City a perdu son activité sur les actions européennes.»

Ce n’est pas une grande perte de recettes fiscales pour l’Échiquier, car le droit de timbre était toujours payé localement, mais en termes de «soft power» de la ville et de félicitations internationales, ce n’était pas un bon aperçu.

Les types de villes – en grande partie un groupe de Remain – ont été étonnés de l’étonnement de Westminster.

«Pourquoi cette surprise?» dit un. «C’était ce qu’ils avaient fait. Ils ont fait ça!

Comme le gouvernement le savait très bien, les acteurs britanniques des services financiers ont perdu leur «passeport» pour faire du commerce dans l’UE le 1er janvier.

Renoncer à des milliards de livres d’affaires, sans parler des félicitations, était le résultat inévitable. Johnson et son chancelier Rishi Sunak admettent que l’accord sur le Brexit a été une déception sur les services financiers.

Pour citer la sous-estimation inhabituelle de Johnson, l’accord sur le Brexit «ne va pas aussi loin que nous le souhaiterions». Ils essaient maintenant de remettre le charme sur la ville.

Sunak affirme que le Brexit déclenchera un «Big Bang 2.0» – une référence au boom qui a suivi la déréglementation de l’industrie par Margaret Thatcher dans les années 1980.

Lui et le Premier ministre ont arrosé les parrains de la ville et des affaires avec amour et enthousiasme lors d’un appel privé Zoom la semaine dernière, déclarant que le Brexit signifierait un grand pas en avant dans le swashbuckling, l’exportation et la création de richesse.

Mais alors qu’ils étaient grands avec enthousiasme, la substance manquait quelque peu, selon deux des personnes présentes.

Cette semaine, le Royaume-Uni et l’UE ont entamé des pourparlers afin de définir quelques principes de base sur la façon dont nous échangerons à l’avenir. Ces règles, appelées mémorandums d’accord, seront au mieux vagues. Plus importantes seront les négociations à suivre sur les règles et règlements britanniques que l’UE jugera compatibles avec les leurs et, à partir de là, quels services de Londres l’UE autoriseront à continuer.

C’est un concept connu sous le nom d ‘«équivalence» et est considéré par beaucoup comme la clé pour tisser des liens commerciaux pour les décennies à venir. Dans un monde idéal, de tels accords seraient conclus pour des raisons purement techniques; si nos règles sont les mêmes que les vôtres, laissez-nous continuer à négocier comme avant.

Mais les banquiers ne retiennent pas leur souffle. Ils font des affaires tous les jours, et dans celui-ci, ils peuvent voir que l’UE détient toutes les cartes.

L’un d’eux dit: «Pourquoi devraient-ils nous accorder l’équivalence alors que c’est dans leur intérêt de ne pas le faire? Nous savons tous que la France veut développer son propre secteur financier, alors pourquoi passeraient-ils maintenant l’occasion de nous bloquer? C’est – et ça allait toujours être – politique, pas technique.

L’UE n’accorderait l’équivalence que si la Grande-Bretagne accepte de faire des sacrifices ailleurs, ce qui pourrait finir par entraver les efforts de la Grande-Bretagne pour étendre ses échanges dans d’autres domaines – transformant le Big Bang de Sunak en un petit gémissement.

C’est un danger dont le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, est parfaitement conscient. Il a averti cette semaine que la Grande-Bretagne ne devait pas négocier elle-même dans un endroit où la ville doit accepter toutes les règles que l’UE lui impose juste pour maintenir l’équivalence. «Je recommande vivement de ne pas devenir un preneur de règles», a-t-il déclaré. Si le prix de cela n’était pas une équivalence, qu’il en soit ainsi.

Il se pourrait que l’UE adopte une vision plus détendue de l’accès du Royaume-Uni à ses marchés. Comme le souligne un banquier, la consolidation de l’expertise et du capital à Londres signifie que nos services sont beaucoup moins chers pour les Européens que s’ils constituaient leurs propres doublons.

Avec Covid dévastant leurs économies, des frais généraux plus chers sont la dernière chose dont les employeurs européens ont besoin.

Mais avec l’histoire qui leur enseigne que la politique l’emporte sur la logique en ce qui concerne le Brexit, vous ne trouverez pas beaucoup de banquiers s’attendant à beaucoup de joie des discussions d’équivalence.

Au lieu de cela, ils sont passés il y a longtemps à essayer de trouver de nouvelles façons de se rattraper en sacrifiant une partie des 30% environ des exportations financières britanniques qui étaient jusqu’à présent destinées à l’Europe.

La technologie financière est un domaine dans lequel ils espèrent prospérer. Grâce à son mélange d’investissements majeurs et d’universités de premier plan entre Londres, Oxford et Cambridge, la City est déjà leader mondial en matière de «fintech». Ce n’est pas un hasard si les banques numériques Monzo et Revolut sont basées ici.

L’investissement vert en est un autre. Encore une fois, les étoiles sont alignées sur Londres. Les plus riches du monde veulent investir dans des produits plus éthiquement sains, tandis que la Grande-Bretagne occupe une position de leader dans les objectifs de changement climatique. La cerise sur le gâteau pour cette année du Brexit est que la Grande-Bretagne accueille la Conférence sur le changement climatique 2021.

Johnson et Sunak ont ​​signalé que la Grande-Bretagne émettrait cette année des milliards de livres d’obligations d’État vertes pour financer des projets d’énergie renouvelable. Les contribuables britanniques pourront tirer parti des taux d’intérêt extrêmement bas actuellement disponibles, mais l’heureux sous-produit offrira aux banquiers londoniens de nombreuses opportunités de perfectionner leur expertise avant d’offrir les mêmes produits à d’autres pays du monde.

L’Asie est considérée comme un autre marché majeur pour la ville. Londres est déjà un gros fournisseur de produits financiers pour la classe moyenne en plein essor de la région, mais la perte des affaires de l’UE en fera un prix plus important que jamais. Si, c’est-à-dire, nous pouvons danser autour des ambitions agressives de la Chine dans la région.

Et il y a une autre façon dont la ville a besoin de l’aide du gouvernement pour prospérer après le Brexit. Un groupe fort de voix conservatrices – ironiquement souvent d’une teinte Brexiteer comme Lord (William) Hague of Richmond – a exigé une action plus dure de Londres contre Pékin.

En privé, les banquiers souhaiteraient que le premier ministre leur prête moins attention. L’un d’eux déclare: «N’est-il pas possible pour le Royaume-Uni de maintenir son intégrité et de repousser ce que nous n’aimons pas, tout en augmentant notre part du commerce avec ces pays?»

La plus grande menace est que le Brexit commence à voir l’UE ébranler l’écosystème dans lequel ses banques, ses courtiers, ses avocats et ses comptables existent. Le cœur de tout cela, ce sont les billions de livres qui restent ici, dans les fonds de pension, les fonds spéculatifs et l’argent des familles riches.

Ce ne sont pas seulement Francfort, Paris et Dublin qui le veulent. New York et Singapour sont des concurrents féroces, nous ne devons donc pas être complaisants.

Miles Celic, responsable du groupe de pression TheCityUK, a déclaré: «Le Royaume-Uni reste un centre financier international de premier plan. Son écosystème de compétences attire des clients du monde entier. Son avenir reposera sur le fait que le Royaume-Uni reste ouvert, ouvert sur l’extérieur et continue d’être l’un des endroits les plus compétitifs et attrayants pour faire des affaires. »

Les services financiers britanniques sont beaucoup plus réglementés que ces centres rivaux, disent certains dans l’industrie. Selon eux, la Banque d’Angleterre est allée trop loin dans le sens de la «sécurité d’abord» après avoir eu des règles trop laxistes avant la crise financière.

Si la Grande-Bretagne veut prospérer loin de l’UE, certaines de ces règles devront peut-être être édulcorées. En outre, comme c’est généralement le cas en matière de réglementation, la plupart d’entre elles visent à éviter la dernière crise, plutôt que de chercher à éviter la suivante. Régulation dans le rétroviseur.

Les banques britanniques doivent détenir plus de capitaux que leurs homologues à l’étranger, disent-ils, ce qui les rend plus onéreux pour négocier ici; ils sont étranglés par la paperasserie et sont taxés plus que pratiquement n’importe où. Et ne les obtenez pas au sujet des plafonds de bonus.

Alors que Johnson commence sa campagne de charme de la ville, il doit relâcher un peu la camisole de force pour les laisser prospérer.

Comme on dit: «Ils ne peuvent pas continuer à dire, nous vous aimons pour vos impôts, mais nous vous détestons pour ce que vous avez fait dans le passé. Il est temps qu’ils se souviennent, nous avons d’autres options.

Comment la France tente de voler les affaires de Londres

Personne n’est plus désireux d’attirer les banquiers et les hommes d’affaires de Londres que Paris.

Le président Emanuel Macron a déclaré vouloir faire de Paris «la première place financière» de l’Europe, le Brexit étant le moteur de ses ambitions.

Il a juré de faciliter la vie des financiers britanniques et américains dans son pays, offrant même une documentation complète en anglais – une concession massive pour un pays si fier sur le plan linguistique que certains grimacent encore au mot «le sandwich».

Chaque année depuis le référendum, le gouvernement français a déroulé le tapis rouge des banquiers internationaux lors de son événement «Choisissez la France».

Macron vin et dîne les grands fromages du monde des affaires au château de Versailles pour flatter et cajoler à déménager leurs entreprises à Paris.

Un participant déclare: «De là, nous nous rendons à Davos. Et je me demande toujours, quand est-ce que Londres va m’emmener dans un endroit agréable comme ça?

Un autre, qui a déjà transféré du personnel à Paris, déclare: «Le ministère français des Finances est comme notre service de conciergerie. Nous avons eu des difficultés à obtenir des visas pour cinq de nos principaux banquiers récemment. Nous avons téléphoné à ces gars et cela a été résolu en un instant – y compris les invitations pour leurs femmes. Si c’était en Grande-Bretagne, nous ne saurions même pas qui appeler.

Goldman Sachs y a déplacé du personnel, tout comme HSBC et Barclays.

Jusqu’à présent, cependant, les chiffres ont été faibles.

Certains ricanent que les tentatives de Macron semblent désespérées, tandis que d’autres soulignent que la France a une méfiance de gauche depuis des décennies à l’égard des banquiers.

Macron, lui-même un ancien Rothschild, pourrait les accueillir. Mais, en cette année électorale, qui peut dire ce que son successeur pourrait faire?

:: 2,3 millions de personnes travaillent dans les services financiers et les services professionnels connexes

:: 10,50 £ par tranche de 100 £ d’impôt britannique versé au chancelier proviennent des services financiers, soit 42% du budget des services de santé.

:: 200,5 milliards de livres sterling représentaient la contribution de la ville à l’économie britannique, soit 10 livres pour chaque tranche de 100 livres de production économique britannique