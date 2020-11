T

Le système régional de niveaux de coronavirus pourrait être rendu plus strict lorsque l’Angleterre quittera le verrouillage, Downing Street a laissé entendre aujourd’hui.

Boris Johnson a souligné que l’Angleterre reviendrait à l’approche à plusieurs niveaux lorsque le verrouillage prendra fin le 2 décembre.

Cependant, il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles le système pourrait être plus dur et présenter un niveau élevé de «niveau 4» dans le sens du verrouillage.

Interrogé sur les spéculations, le porte-parole officiel du Premier ministre a répondu: «Ce que nous voudrons évidemment nous assurer, c’est de continuer à garder le virus sous contrôle lorsque nous sortirons des mesures nationales plus strictes.

«Mais en ce qui concerne précisément ce qu’est le système régionalisé qui remplace la mesure plus stricte, je crains que vous deviez attendre que nous le soumettions au Parlement.»

Cela vient après qu’une source a déclaré au Telegraph qu’il y avait une “forte probabilité” que le gouvernement soumette des régions entières à un ensemble de restrictions – plutôt qu’à des villes individuelles ou à des zones de conseil.

Interrogé sur la date de publication du plan, le porte-parole a répondu: «Je pense que nous nous sommes engagés à exposer les détails du retour à l’approche régionalisée dans la semaine précédant le 2 décembre.

“Donc, ce que cela signifie en termes pratiques n’est pas la semaine prochaine mais la semaine d’après.”

Des députés, y compris des députés d’arrière-ban conservateurs, se sont plaints du peu de temps qui leur a été accordé pour examiner les mesures covid du gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils seraient présentés à temps pour un examen minutieux avant un vote, le porte-parole a répondu: «Nous voulons nous assurer que les députés ont le temps de bien examiner le nouveau système.»