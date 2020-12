Le Dr Deborah Birx n’a apparemment pas écouté ses propres conseils pendant les vacances de Thanksgiving. Birx, qui est la coordonnatrice de la réponse aux coronavirus pour le groupe de travail de la Maison Blanche, a été vue en voyage au Delaware où elle a passé Thanksgiving avec sa fille, son gendre et ses petits-enfants, selon l’Associated Press.

Le point de vente rapporte qu’ils ont passé les festivités dans l’une de leurs propriétés de vacances à Fenwick Island. Au total, six personnes issues de deux ménages différents étaient présentes. Juste avant les vacances, Birx avait été catégorique en prêchant les dernières règles émises par les Centers for Disease Control and Prevention, qui avaient exhorté les Américains à ne pas voyager pour les vacances et à éviter les rassemblements à l’intérieur avec des membres non membres du ménage. S’adressant à l’AP, Birx a déclaré que la famille était allée là-bas pour hiverner la propriété et n’était pas là pour célébrer Thanksgiving.

Cela vient après que Birx ait appelé des personnes qui allaient à l’encontre des recommandations du CDC et insistaient pour se rassembler pour les vacances. «Nous savons que les gens ont peut-être commis des erreurs pendant la période de Thanksgiving», a-t-elle déclaré. Elle a appelé toute personne qui s’y prendrait à se faire tester dans la semaine suivant l’événement et à supposer qu’elle avait été infectée.

Au cours des trois semaines qui se sont écoulées depuis Thanksgiving, le pays a été le plus durement touché par le coronavirus. Les cas de COVID-19 ont atteint un niveau record le 3 décembre avec plus de 205000 cas quotidiens et un record au moment de 2777 décès liés au virus. Ces chiffres ont depuis été dépassés à plusieurs reprises. Le sommet actuel a été atteint vendredi avec plus de 250 000 cas signalés. Comme les experts de la santé l’avaient averti pendant des mois auparavant, les vacances mélangées à la saison plus froide entraînent une situation effrayante pour les États-Unis. Ces mêmes médecins et experts craignent que les rassemblements pour les vacances de décembre ne déclenchent à nouveau une augmentation majeure des cas.

L’optimisme est cependant devenu plus évident dans la lutte contre le coronavirus. La semaine dernière, les premières doses du vaccin COVID-19 ont été administrées à travers le pays, l’un des rares points positifs à se produire au cours de la pandémie. Il reste à voir à quelle vitesse le pays aura accès à plus de doses au cours des prochains mois. Dimanche, le Congrès est également parvenu à un accord sur un autre fonds de secours contre les coronavirus qui visera à soutenir les petites entreprises, à fournir plus d’aide au chômage fédéral et à étendre des chèques de 600 $ aux particuliers ainsi que des paiements supplémentaires aux familles par enfant.