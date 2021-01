dernières nouvelles

Dr. Dre est de retour à la maison et revient à faire ce qu’il fait de mieux après sa sortie de l’hôpital … faire de la musique et avoir l’air en bonne santé.

Le producteur Focus, lauréat d’un Grammy à cinq reprises, a publié samedi une photo de lui, de Dre et d’un tas d’autres créatifs dans ce qui semble être un studio d’enregistrement. Dre est devant et au centre, avec un léger sourire narquois, et tout le monde autour de lui semble aussi être de bonne humeur.

Focus écrit: “𝗠𝘆 𝗕𝗶𝗴 𝗕𝗿𝗼 𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗚𝗼𝗼𝗱 !!! Nous travaillons … J’AI PRIS LE PIC SO IM ICI !!!” Cela semble confirmer ce que nous avons entendu à propos de l’état de Dre – qu’il se remet bien et semble être hors du bois, en ce qui concerne le danger immédiat.

Mise à jour: Juste FaceTimed avec @drdre Il vient d’arriver à la maison. Sûr et beau. 🙏👊🏽 – ICE T (@FINALLEVEL) 15 janvier 2021 @FINALLEVEL

Ice-T l’a dit lui-même, en se rendant sur Twitter vendredi pour faire savoir à ses abonnés qu’il avait Facetimed avec Dre, et que le gars était de retour à la maison, «en sécurité» et «en forme».

Comme nous l’avons rapporté, Dre a été libéré vendredi … ceci après près d’un semaine à l’USI. Les médecins l’avaient gardé là-bas par prudence suite à sa anévrisme cérébral, au cas où il souffrirait d’un autre problème de santé nécessitant des soins médicaux immédiats.

Pourtant, on nous a dit que la famille de Dre avait été informée qu’il ne semblait pas être en danger de mort pour le moment, et cette photo le confirme. Cependant, il reçoit des soins 24 heures sur 24 de la part de professionnels de la santé tout en continuant à se mettre au courant à la maison. Et les médecins essaient toujours de comprendre ce qui a causé l’anévrisme.