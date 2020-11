Alors que Lifetime, Hallmark Channel et d’autres diffusent des films de Noël amusants sur l’amour, le bonheur et l’amitié, TLC prend une direction bien différente cette saison. Le réseau a annoncé des plans pour un spécial de Noël de Dr. Pimple Popper, intitulé à juste titre Dr. Pimple Popper: Season’s Squeezings. TLC prévoit également de diffuser une autre émission spéciale pour son autre émission médicale à succès, Mes pieds me tuent: sous le gui. Les deux émissions spéciales seront diffusées le lundi 21 décembre, en commençant par Season’s Squeezings à 21 h HE.

Dans Season’s Squeezings, la dermatologue Dr Sandra Lee tente d’apporter un peu de joie des Fêtes à son bureau, où les patients recherchent un traitement pour l’apparition de boutons. Un patient de l’épisode est un artiste du Père Noël, dont la croissance massive est juste sous sa barbe. Dans un clip publié par E! News, Lee est vu avertir la patiente qu’elle pourrait ne pas être en mesure d’aider si la croissance est “entrelacée” avec ses nerfs ou ses muscles.

Mes pieds me tuent: Sous le gui présente le Dr Brad Schaeffer et le Dr Ebonie Vincent aidant la mère de Vincent avec une verrue de 30 ans. L’épisode suit également leur travail bénévole dans les refuges locaux de leur communauté. TLC a également annoncé un tirage au sort «Watch-and-Win» sur TCLMe.com, où les téléspectateurs peuvent gagner 1 000 $ en recherchant un code spécial pendant les deux spéciales.

Le Dr Pimple Popper a été lancé en tant que spécial en janvier 2018 avant que TLC ne commande une série basée sur les vidéos YouTube incroyablement populaires de Lee où elle fait apparaître les boutons du patient. L’émission spéciale de vacances sert de première de la saison 5 de l’émission. En septembre et octobre, TLC a diffusé le premier spin-off, Dr. Pimple Popper: Before the Pop. Dans un épisode de Before the Pop, elle a rencontré un patient avec des bosses pesant plus d’une livre qui pendaient de sa tête, comme on le voit dans un clip partagé avec PopCulture en octobre.

Dans une interview accordée à PopCulture en août 2018, Lee a admis qu’elle était choquée par la popularité de ses vidéos éclatantes et qu’elle n’avait aucune idée qu’elle animerait un jour une émission. «Je ne sais pas, je pense que ce que j’essayais vraiment de faire, c’est de montrer aux gens ce que j’aime dans ce que je fais et les subtilités derrière cela et je sens que j’ai trouvé quelque chose qui a pu attirer l’intérêt de beaucoup de gens – bouton popping », expliqua Lee à l’époque. “Je n’avais pas réalisé que c’était un si gros problème … et quand j’ai vu que je m’en suis juste saisi. Je me suis dit:” OK, c’est une chose. Voyons à quel point je peux le cultiver. ” “