Drake a célébré le troisième anniversaire de son fils Adonis ce week-end avec quelques rares et adorables photos père-fils. Dimanche, le père d’un enfant, de son vrai nom Aubrey Graham, s’est rendu sur Instagram pour présenter l’occasion, qui comprenait beaucoup de sourires et de ballons.

Sur une photo partagée sur son compte, sous-titrée «Young Stunna», Drake et Adonis peuvent être vus assis par terre dans une pièce entièrement ornée de ballons de fête, dont un grand ballon argenté du numéro 3. Drake a également partagé plusieurs images avec son histoire Instagram, y compris l’un de lui et son fils, ainsi qu’une image d’Adonis étreignant sa grand-mère Sandi.

Drake n’a pas été le seul à marquer l’occasion, car son père s’est également rendu sur Instagram pour partager une image. La photo, qui montrait le père de Drake et Adonis ensemble au piano, a été partagée avec une légende disant: “Joyeux anniversaire à ma petite fierté et joie je t’aime petit gars, tu me rends très fier de voir que tu es le seul à perpétuez la tradition Graham, Joyeux anniversaire petit-fils. “

La mère de Little Adonis, Sophie Brussaux, a également célébré l’occasion avec un doux hommage Instagram. Partageant une galerie d’images, qui comprenait des photos de l’hôpital juste après la naissance d’Adonis, Brussaux a écrit: “Joyeux anniversaire mon amoureux! Il y a 3 ans, je vous rencontrais enfin pour la première fois, après un long travail de 24 heures.” Elle a dit qu’elle était “si fière du petit homme que vous devenez, je vous aime plus que la vie. Le monde est à VOUS!”

Drake et Brussaux ont accueilli Adonis en octobre 2017. À l’époque, Drake a d’abord gardé secrète la nouvelle de la naissance d’Adonis, confirmant plus tard qu’il avait un fils sur plusieurs chansons de son album Scorpion, sorti en 2018. Sur la piste “Mars 14, “dit-il,” je ne cachais pas mon enfant au monde / je cachais le monde à mon enfant. ” En mars de cette année, Drake a partagé les premières images de son fils. Dans les mois qui ont suivi, le rappeur a, à de rares occasions, partagé des images de son petit, expliquant lors d’une apparition dans l’émission de Lil Wayne Young Money Radio avec Lil Wayne sur Apple Music, selon PEOPLE: “Je viens de me réveiller un matin et Je me suis dit: “Tu sais quoi? C’est juste quelque chose que je veux faire.” Je veux pouvoir aller dans des endroits avec mon fils et partager des souvenirs avec mon fils. Je ne veux pas avoir l’impression que juste à cause d’un choix de vie que j’ai fait pour être une “ célébrité ”, j’ai pu faire vivre tout le monde sous cette couverture … Je voulais juste m’en libérer. “