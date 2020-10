Drake organise une sorte de réunion de famille pour célébrer l’anniversaire de son fils unique … une occasion à laquelle sa propre mère et son père semblent avoir assisté.

Adonis a eu 3 ans dimanche et Papi a posté quelques photos d’eux en train de célébrer ce qui semble être son manoir de Toronto. Vous le voyez sourire sur son garçon aux cheveux blonds qui est en train de s’amuser, avec un tas de ballons noirs, blancs et argentés tout autour d’eux en arrière-plan.

Bien qu’il n’ait pas donné un aperçu complet des festivités, vous ne pouvez qu’imaginer ce que papa avait en réserve pour AG … à la façon dont l’enfant sourit ici, nous supposons qu’il s’est éclaté et plus encore.

La mère de Drake, Sandi Graham, semblait également être là pour le shindig d’anniversaire – il a posté une photo d’elle tenant Adonis près de lui avec la même tenue qu’il portait sur les photos de Drake. Elle porte un masque et l’enfant semble avoir beaucoup d’amour pour grand-mère.

Dennis Graham – le père de Drizzy – a également publié un cri d’anniversaire à Adonis sur son propre flux IG, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair si Dennis était là pendant que Sandi était … Adonis porte des vêtements différents sur sa photo. Quoi qu’il en soit, le garçon semble être un morceau de l’ancien bloc … il était assis à un piano et martelait les touches à côté de son grand-père. Dennis dit qu’il est fier de voir qu’Adonis va perpétuer la tradition Graham (alias, musique).

On ne sait pas si la propre mère d’Adonis, Sophie Brussaux, était là pour fêter … mais de toute façon, elle n’a pas manqué non plus l’occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à son fils. Elle a publié son propre hommage affectueux à elle et au fils de Drake, en joignant des photos meurtrières … plus un petit aperçu de la naissance d’Adonis.

Elle écrit: “Il y a 3 ans, je vous rencontrais enfin pour la première fois, après un long travail de 24 heures. Je suis si fière du petit homme que vous devenez, je vous aime plus que la vie. Le monde est VÔTRE! Nous l’avons fait @champagnepapi 💝 “

Joyeux anniversaire!