Et une année pas comme les autres a conduit à une popularité croissante des anciens favoris, selon le service d’hébergement de vidéos musicales.

La mégastar canadienne Drake avait de loin le clip vidéo le plus populaire de 2020 au Royaume-Uni, a déclaré Vevo, avec plus de 58 millions de vues de sa collaboration Life Is Good avec son collègue rappeur Future.

Into The Unknown, une chanson d’Idina Menzel tirée de la bande originale de Frozen 2, était loin derrière, avec un peu plus de 16,5 millions de vues.

The Weeknd a terminé troisième avec Blinding Lights avec 15,7 millions de vues tandis que la vidéo de Rain On Me, un duo de Lady Gaga et Ariana Grande, a terminé quatrième avec 13,9 millions de vues.

Drake a complété le top cinq avec le clip musical inspiré du verrouillage pour Toosie Slide, avec 13,2 millions de vues.

Bieber (Yummy), Doja Cat (Say So), Menzel et Evan Rachel Wood (Show Yourself, Frozen 2) et Lewis Capaldi (Before You Go) figuraient également dans le top 10.

Bieber a complété le top 10 avec son clip Intensions.

Bien qu’il n’ait pas de vidéo dans le top 10, Little Mix, désormais composé de trois pièces après le départ de Jesy Nelson, était dans l’ensemble les artistes les plus regardés au Royaume-Uni, a déclaré Vevo, avec plus de 90 millions de vues.

Ariana Grande a terminé deuxième et Billie Eilish troisième.

Les anciens favoris ont été stimulés par les événements tumultueux de 2020, a déclaré Vevo.

Le départ du Royaume-Uni de l’UE en janvier a coïncidé avec un bond de 161% des vues à 17 800 pour le hit du groupe de rock suédois Europe, The Final Countdown, en 1986.

Le REM’s It’s The End Of The World a connu une augmentation de 2719% du nombre de vues après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’épidémie de Covid-19 comme une pandémie en mars.

Et lors des manifestations mondiales pour la justice sociale en juin, le clip politiquement chargé de Childish Gambino pour This Is America a vu une augmentation de 225% du nombre de vues mensuelles, a déclaré Vevo.

Alan Price, directeur général de Vevo, a déclaré: «Dans une année où le monde était aux prises avec une pandémie mondiale et exigeait la justice sociale pour tous, la musique était un unificateur. Il n’y a aucun doute, c’est un élément clé de notre vie.